Des conseils pour célébrer Halloween en toute sécurité

A l’approche de la fête de l’Halloween, les corps de police de la province tiennent à rappeler les règles de sécurité aux petits et grands qui sillonneront les rues ce soir.

Voici les principaux conseils à respecter lors de la collecte des bonbons:

- S’assurer d’être visible, porter des vêtements aux couleurs claires avec bandes

réfléchissantes.

- Porter des vêtements courts pour éviter de trébucher.

- Se maquiller plutôt que de porter un masque afin de bien voir et bien entendre.

- Utiliser une lampe de poche pour mieux voir et être plus visible.

- Ne parcourir qu’un seul côté de la rue à la fois, en évitant de courir et de traverser

inutilement.

- Traverser les rues aux intersections et respecter la signalisation routière.

- Informer ses parents de son trajet et de l’heure de retour prévue.

- Refuser de s’approcher d’un véhicule ou d’y monter sans la permission de ses parents.

- Examiner avec ses parents les friandises reçues pour s’assurer de pouvoir les manger sans danger



COVID-19 : Recommandation de la Santé publique



Les activités de collecte de bonbons de maison en maison sont autorisées par le gouvernement du Québec, à condition de respecter quelques consignes sanitaires pour réduire les risques de transmission de la COVID-19.



1. Les enfants – et leurs parents, pour les plus jeunes – devront circuler uniquement en compagnie des membres de leur maisonnée ;

2. Dans la mesure du possible, les enfants devront récolter les bonbons et friandises placés à un endroit situé à 2 mètres des occupants de la maison visitée ;

3. En aucun cas, les enfants ne devront entrer dans des maisons.



En plus des trois conditions mentionnées précédemment, notez que :

- les personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19 ou qui sont en isolement ne doivent pas participer ;

- le circuit de collecte de bonbons devra se limiter au quartier entourant le domicile des participants;