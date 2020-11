Les membres du nouveau C.A. du CSSST salués par le député

Dans le cadre de la grande mobilisation entourant la nouvelle gouvernance scolaire, l’appel de candidatures lancé par le gouvernement du Québec auprès des parents, des membres du personnel scolaire et des citoyens a été entendu.

Dans la foulée de l'élection du nouveau conseil d'administration du Centre de services scolaire de Sorel-Tracy, le député de Richelieu, Jean-Bernard Émond, au nom du ministre de l’Éducation, M. Jean-François Roberge, félicite et remercie les nouveaux membres du C.A.

La nouvelle instance est formée de: Marie-Claude Beaudoin, Maxime Dauplaise, Louis Ducasse, Natasha Leclerc, Annie-Pier Chapdelaine, Caroline Valois, Andréanne Lortie, Marie-France Paul, Maxim Bonin, Martine Rondeau, André Champagne, Mathieu Brochu, Hugo St-Amand, Martin Cyr et Marilyn Meynieu.

La mise en place des conseils d’administration dans les centres de services scolaires constitue l’aboutissement de la nouvelle gouvernance scolaire, qui a été instaurée pour rapprocher la prise de décision le plus près possible des élèves et des personnes directement impliquées auprès d’eux, toujours dans leur meilleur intérêt. Les nouveaux administrateurs assureront une saine gestion des fonds publics, tout en veillant à ce que les établissements bénéficient des conditions optimales pour la réalisation de leur mission

éducative.

« Je suis fier de l’implication des citoyens de notre région au sein du conseil d’administration du Centre de services scolaire de Sorel-Tracy. L’éducation est indispensable à l’essor d’une région et, en ce sens, je tiens à remercier chacun et chacune des nouveaux membres du conseil d’administration pour le temps et l’expertise qu’ils consacreront à la réussite de nos jeunes. Vous êtes des partenaires indispensables pour la gestion des écoles et des centres de formation de notre communauté », mentionne Jean-Bernard Émond, député de Richelieu.

« Je tiens à remercier personnellement toutes les personnes qui ont posé leur candidature et je félicite les nouveaux membres des conseils d’administration. Grâce à votre engagement et à votre implication, les élèves pourront compter sur une gouvernance scolaire de proximité, moins bureaucratique et, surtout, centrée sur leurs besoins et sur leur réussite. La nouvelle gouvernance, c’est vous ! C’est maintenant à votre tour de participer activement aux prochains succès de votre centre de services scolaire et de toutes les écoles de votre territoire », ajoute Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation.