Élie Hamel et le désir de bouger

Ce vendredi 20 novembre le Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie (RCPEM) a organisé le lancement d'une sixième carte de promotion de la littératie physique.

Cette carte a été réalisée grâce à la collaboration avec Actif pour la Vie et à l'implication particulière de l'Institut Québécois de la sécurité dans les aires de jeu (IQSAJ). Un enfant au parcours spécial figure sur cette carte. Il s'appelle Élie Hamel. Le message: "J'ai besoin de votre confiance pour atteindre mon plein potentiel".

Pour Sylvie Melsbach, Responsable du soutien au partenariat et à la sécurité sur les aires de jeu au RCPEM, qui a piloté l'illustration de la carte, il était apparu plus que pertinent de mettre en valeur cette belle histoire pour sensibiliser à la littératie physique. La découverte d'Élie et les témoignages reçus ont très vite convaincu le RCPEM qu'il serait l'exemple parfait pour illustrer la carte Actif pour la vie 2020.

« Élie est un enfant très inspirant. Par son courage et son implication à aller lui- même au-delà de sa condition pour faire ce qu'il aime. C'est bien ce que demandent tous les enfants avec des droits spéciaux: un regard bienveillant et confiant qui les rassure qu'ils peuvent y arriver selon leur rythme.» Sylvie Melsbach – Responsable du soutien au partenariat et à la sécurité sur les aires de jeu au RCPEM

L’exemple d’Élie Hamel, tout en mettant en exergue les avantages et l’apport positif de l’inclusion des enfants ayant des besoins particuliers dans des milieux sociaux comme les CPE, vient renforcer l’idée que faire confiance aux enfants et à leur capacité naturelle à bouger, influence grandement leur courage et leur épanouissement. Cette nouvelle carte va permettre d'interpeler parents, professionnelles des CPE, moniteurs et entraineurs sportifs, partenaires, spécialistes, etc

Mettre en avant le rôle des centres de la petite enfance

Il était important pour le Regroupement à travers cette opération de mettre en avant le rôle essentiel que jouent les centres de la petite enfance dans l'accueil et l'intégration dès le bas- âge des enfants à besoins particuliers. La contribution du CPE "Mon monde à moi" dans l'exemple d'Élie a été déterminante au point où sa mère a confié que: "c'est au CPE que son fils a appris à se faire des amis."

« Les CPE sont un cadre d'accueil formidable et un lieu de développement optimal pour l'enfant de 0 à 5 ans. Et depuis toujours on met un accent particulier sur leur capacité d'intégration en renforçant la formation et la sensibilisation en la matière » Claudette Pitre-Robin – Directrice générale RCPEM

Rassembler les acteurs de la littératie physique pour le lancement

Pour cette année le lancement officiel de la carte "Actif pour la vie" s'est déroulée en vision conférence et en direct de la page Facebook en raisons des actuelles restrictions. Le RCPEM a organisé un panel avec les acteurs engagés dans la promotion de la littératie physique au Québec. Il y avait entre autres: Richard Monette, directeur général de Actif pour la Vie, Pierre Morin, membre du Collectif pour la littératie physique au Québec, en présence de Sylvie Melsbach et de Claudette Pitre-Robin du RCPEM. le CPE d'Élie Hamel "Mon monde à moi" était représenté par sa directrice générale Josée Bédard.

Élie Hamel à l'honneur pour son courage exceptionnel

Outre les discussions autour du sujet particulier de la littératie physique, pendant lesquelles les intervenants ont rappelé l'importance du jeu actif et du développement moteur, c'est autour d'Élie que l'événement s'est consacré. Le témoignage de sa mère Audrey Laflamme, qui a raconté l'évolution de son enfant, a été suivi par la prise de parole de son éducatrice Karine Baillargeon et de sa directrice de CPE Josée Bédard qui ont exprimé leurs émotions et leur fierté quant au parcours du jeune garçon. Cette année c'est d'ailleurs deux cartes qui ont été réalisées avec deux messages différents, en français et en anglais.

Participation surprise du ministre Lionel Carmant

Informé la veille de l'histoire de ce jeune garçon, le ministre délégué à la santé et aux services sociaux, Lionel Carmant a participé à la visioconférence, pour féliciter de vive voix Élie Hamel, et aussi remercier tous les participants pour le travail qu'ils font, chacun à son niveau. Il a annoncé qu'il décernera un certificat de l'Assemblée Nationale pour Élie, pour son courage et ses efforts.