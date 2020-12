Une programmation 2021 pour toute la famille au Carrefour naissance-famille

Depuis mars dernier, le Carrefour naissance-famille de Sorel-Tracy n’a jamais cessé d’offrir des services de qualité à la population. Bien au contraire. La demande étant tellement forte, l’organisme a dû continuellement s’adapter aux besoins des familles. Pour la prochaine saison, l’organisme propose aux parents et aux enfants une programmation tout autant diversifiée et bonifiée.



« Pour l’équipe du CNF, il était primordial d’offrir des services en présentiel, surtout en temps de pandémie, afin de permettre aux parents de se rencontrer et de briser l’isolement. Pour offrir ces services et un environnement sécuritaire, nous avons mis en place toutes les mesures sanitaires exigées par la Santé publique et la CNESST. Nous nous assurons, jours après jours depuis juin, que les mesures sanitaires soient respectées par les membres de l’équipe et par les parents.», souligne Julie Naud, directrice générale à Carrefour naissance-famille.

Une programmation qui saura plaire à tous

Parmi la programmation hiver-printemps 2021, on y retrouve les ateliers de développement 0-6 mois, 6-12 mois et 12-24 mois. Au fil de ces rencontres, le parent amènera son enfant à travailler sur son développement global, par le biais de plusieurs thématiques dirigées et adaptées en compagnie d’une intervenante sur place. En plus de stimuler l’enfant, le parent brise aussi l’isolement, car ces ateliers permettent des échanges sur une foule de sujets. Des rencontres thématiques sont aussi au programme pour les enfants âgés entre 2 ans et 4 ans.

Des ateliers et du soutien pour les parents sont possibles, tels que des Café-rencontres, groupe de soutien pour les pères, Urgence bébé, et bien plus.

Pour connaitre la programmation complète, visitez le site Web au www.carrefournaissancefamille.com et la page Facebook et compte Instagram. On peut s'inscrire en personne ou en téléphonant au Carrefour naissance-famille au 450 743-0359 poste 21. Les places sont limitées.

Soutenir l’organisme en ce temps de pandémie

Vous aimez les services de l'organisme et vous souhaiteriez donner au suivant? Pour les organismes de bienfaisance, chaque don a son importance et contribue à faire une différence réelle dans la vie de familles de la région. Plusieurs façons de contribuer :

- En passant à la boutique à portée sociale, tous les profits sont réinvestis pour soutenir la mission de l'organisme;

- Par PayPal via le site Web au www.carrefournaissancefamille.com;

- Sur place.

Pour un don de 50,00$ et plus, un reçu de charité sera offert.