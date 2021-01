Autisme Montérégie propose des activités pour les 12-18 ans

L’équipe d’Autisme Montérégie a relancé ses activités pour la saison hiver/printemps. L’organisme propose des ateliers pour les jeunes de 12 à 18 ans soit pour leur permettre de mieux comprendre l’autisme, ou pour briser leur isolement dans le contexte de la pandémie.



L’organisme propose entre autres des ateliers qui se dérouleront en ligne lors de 4 rencontres virtuelles, pour les jeunes de 8 à 13 ans. Sous forme de soirée de jeux de société, une autre activité permet aux adolescents autistes, âgés de 12 à 18 ans, de « développer un sentiment d’appartenance et de briser leur isolement dans un contexte ludique et stimulant », mentionnent les représentants de l’Organisme.

« Pourquoi inscrire votre enfant aux ateliers pour la fratrie? Pour lui faire un cadeau qui lui permettra de rencontrer d’autres jeunes vivant une réalité similaire à la sienne et réaliser qu’il n’est pas seul. Dans ce groupe, aucune émotion n’est tabou et chacun des participants pourra s’exprimer selon ses besoins et sa réalité. Au cours des ateliers, les enfant pourront découvrir un peu plus sur l’autisme, mais surtout un peu plus sur eux-mêmes, leurs besoins, leurs forces et leurs ressources. », soutient l’équipe d’Autisme Montérégie.