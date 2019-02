Il est temps de moderniser la consigne, soutiennent plusieurs élus du Québec

La crise du recyclage qui a sévi en 2018 a entraîné plusieurs répercussions pour les municipalités du Québec. Dans son sillage, certains centres de tri ont déclaré faillite, ce qui a forcé les villes à trouver des solutions alternatives rapidement pour éviter d’envoyer des matières recyclables à l’enfouissement.

De plus, d’autres centres de tri ont exigé une réouverture des contrats afin d’augmenter sensiblement le montant perçu par tonne de matière traitée sous peine de mettre également la clé sous la porte. N’ayant d’autres choix possibles, les municipalités ont accepté, de concert avec Recyc-Québec, d’allonger ces sommes supplémentaires pour éviter une rupture de service.

En tant qu’élu-e-s municipaux, nous sommes en première ligne des efforts déployés pour améliorer notre environnement et ce, avec des moyens limités. Il est impératif pour nous de trouver des solutions durables à la crise actuelle pour pouvoir recycler adéquatement en produisant de la matière résiduelle de haute qualité qui répond aux exigences des entreprises de chez nous, le tout dans une optique d’économie circulaire.

Il existe pourtant une solution toute simple afin de produire une matière de qualité supérieure à moindre coût : la consigne. En séparant les contenants à la source, on réduit drastiquement le taux de contamination des matières résiduelles, car on évite alors les bris et les mélanges.

Le régime de la consigne n’a pas évolué depuis son entrée en vigueur en 1984 et il est grand temps de le moderniser en augmentant le montant de cette dernière et en élargissant la consigne à de nouveaux contenants. Bonifier le montant de la consigne permettrait de hausser la redevance aux détaillants qui doivent gérer une partie du processus tout en augmentant encore plus le taux de récupération.

Élargir la consigne aux contenants de boissons en plastique et en verre est également essentiel, car ce sont ces deux matières qui présentent les plus hauts taux de contamination au sortir des centres de tri. De plus, il s’agit d’un excellent moyen de lutter contre les déchets sauvages et d’éviter que les poubelles municipales ne se remplissent trop rapidement. Également, plusieurs organismes sans but lucratif se servent de la consigne comme outil de financement et de développement social.

Un sondage SOM révèle qu’une écrasante majorité de Québécois et Québécoises sont en faveur de la modernisation de la consigne. Ainsi, ce n’est pas moins de 86% de la population qui est favorable à un élargissement de la consigne aux bouteilles d’eau en plastique et 91% qui est favorable à un élargissement aux bouteilles de vin.

Nous espérons sincèrement que le nouveau gouvernement saura faire preuve de leadership en posant un geste fort pour réactiver ce dossier qui n’a pas bougé depuis plus de trente ans. Parce qu’en 2019, le développement durable n’est pas une option, mais bien une nécessité!

Évelyne Beaudin, Conseillère de Sherbrooke

Ginette Bellemare, Mairesse suppléante de Trois-Rivières

Marcel Belzile, Maire de Sayabec

Isabelle Bérubé, Conseillère de Saint-Bruno-de-Montarville

Loïc Blancquaert, Conseiller de Saint-Lambert

Marie Boivin, Mairesse D’orford

Georges Bourelle, Maire de Beaconsfield

Julie Brisebois CPA, CA, Mairesse de Senneville

Vincent Brochu, Conseiller de Coaticook

Francine Caron Markwell, Mairesse du Canton de Stanstead

Luc Cayer, Maire de Stoke et Préfet de la MRC du Val-Saint-François

Pierre D’amours, Maire d’Amqui

Vincent Deguise, Maire de Saint-Joseph-de-Sorel

Geneviève Dubois, Mairesse de Nicolet

André Fournier, Maire de Causapscal

Steve Girard, Conseiller de Matane

Émile Grenon-Gilbert, Conseiller de Mont-Saint-Hilaire

Paola Hawa, Mairesse de Sainte-Anne-de-Bellevue

Maude Laberge, Mairesse de Sainte-Martine et Préfète de la MRC Beauharnois-Salaberry

Michel Lafrance, Maire de Sutton

Alain Laplante, Maire de Saint-Jean-sur-Richelieu

Mathieu Lapointe, Maire de Carleton-sur-Mer

Xavier Léger, Conseiller de Longueuil

Miguel Lemieux, Maire de Salaberry-de-Valleyfield

Jacques Marcoux, Maire de Potton

Patrick Melchior, Maire de Farnham

Marilyn Nadeau, Mairesse de Saint-Jean-Baptiste

Philippe Pagé, Maire de Saint-Camille

Diane Pelletier, Conseillère de Magog

Denis Parent, Maire d’Otterburn Park

Marc Parent, Maire de Rimouski

Serge Péloquin, Maire de Sorel-Tracy

Guy Pilon, Maire de Vaudreuil-Dorion

Réjean Porlier, Maire de Sept-Îles et Président de l’Assemblée des MRC de la Côte-Nord

Jean Rousseau, Conseiller de la ville de Québec

Mona S. Morin, Conseillère de Saint-Mathieu-de-Beloeil

Martin Soucy, Maire de Mont-Joli

Bruno Tremblay, Maire de Beauharnois

Louis Villeneuve, Maire de Bromont