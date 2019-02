Le NPD somme le gouvernement Trudeau de dire non à l'expansion de Trans Mountain

Le chef du Nouveau Parti Démocratique (NDP), Jagmeet Singh, réagit à l'expansion de Trans Mountain via une lettre ouverte.

Voici sa déclaration officielle:

Nous sommes très déçu (es) que l’Office national de l’énergie ait recommandé l’approbation de l’expansion de l’oléoduc Trans Mountain.



Même si l’ONE a conclu que le projet d’expansion et l’augmentation du trafic maritime qui en découlera auront des effets négatifs significatifs sur les émissions de gaz à effet de serre du Canada, sur la population d’épaulards résidents du Sud et sur les utilisations culturelles autochtones associées à ce mammifère, il s’est tout de même prononcé en faveur de celui-ci.



La Cour d’appel fédérale a clairement indiqué que les impacts environnementaux devaient être considérés, mais l’empressement du gouvernement libéral à faire accepter rapidement le projet a eu comme conséquence que les audiences de l’ONE sur cette question ont été brusquées et avaient une portée limitée.



Il est inconcevable que l’ONE ait refusé d’évaluer les impacts climatiques en amont et en aval du projet.



Pendant ce temps, les consultations avec les peuples autochtones sont toujours en cours. Même s’ils ont promis à répétition qu’il y aurait des consultations significatives, les libéraux maintiennent que l’oléoduc sera construit, ce qui soulève de sérieuses questions quant au sérieux de la démarche de consultation et d’accommodement du gouvernement.



La population canadienne ressent déjà les effets des changements climatiques. Nous devons travailler ensemble et faire tout ce que nous pouvons pour réduire nos émissions et mettre en place une économie verte dès maintenant.



Le gouvernement libéral de Justin Trudeau aime bien faire des discours sur sa volonté de combattre les changements climatiques. Il est temps de passer de la parole aux actes.



Encore une fois, je demande au gouvernement Trudeau d’abandonner l’expansion de Trans Mountain, de réformer en profondeur le processus d’examen de l’ONE, et d’enfin respecter sa promesse de faire de sa relation avec les peuples autochtones sa plus importante relation. »