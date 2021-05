Amputée, mais déterminée, elle vient d'être acceptée en médecine

Voici un texte rédigé par une jeune amputée, résidente de Saint-Jean-sur-Richelieu âgée de 19 ans, qui vient d’être acceptée en médecine, et ce, malgré son amputation à la main. Daphnée est une jeune femme positive et déterminée qui pourrait grandement inspirer d'autres personnes.

Je m’appelle Daphnée Demers et j’ai 19 ans. J’ai une amputation congénitale à la main gauche et je fais partie du Programme pour enfants amputés (LES VAINQUEURS) de l’Association des Amputés de guerre depuis ma naissance.

Depuis mon plus jeune âge, je rêve de devenir médecin. Toutefois, étant donné mon amputation, j’ai longtemps pensé que ce serait difficilement réalisable. Et ce, jusqu’à ce que le Programme LES VAINQUEURS me mette en contact avec une autre personne amputée. Cette jeune femme, pleine de vie et de détermination, a étudié la médecine à l’université McGill, malgré le fait qu’elle ait une amputation similaire à la mienne. Elle m’a beaucoup inspirée et encouragée à poursuivre mon rêve. Elle m’a également expliqué l’importance de posséder une prothèse myoélectrique afin de pouvoir effectuer toutes les manipulations en médecine.

L’Association des Amputés de guerre m’a aussi offert le support nécessaire pour me procurer une telle prothèse. J’ai rapidement appris à m’en servir, et je suis très satisfaite. Je termine présentement mon DEC en sciences de la nature, et j’ai effectué les démarches nécessaires en vue de l’admission en médecine, qui est un programme extrêmement contingenté. L’aide et le soutien que l’association m’a apporté au fil des ans m’a permis d’avoir la confiance en moi nécessaire pour bien réussir les entrevues de médecine. Vers la fin avril, j’ai reçu une excellente nouvelle; j’ai été choisie pour intégrer le programme de médecine de la prestigieuse université McGill! Je suis très fière de moi, mais également très reconnaissante envers l’Association des Amputés de guerre, qui m’a permis de réaliser mon rêve.

Daphnée Demers

Future étudiante en médecine et adhérente du Programme LES VAINQUEURS