En point de presse ce mardi, le premier ministre du Québec, François Legault a annoncé, au grand bonheur de nombreux étudiants, que les bals des finissants pourront finalement avoir lieu, à compter du 8 juillet.

En effet, les étudiants pourront célébrer leur passage au secondaire avec leurs pairs, à condition que les festivités se passent à l’extérieur, sous des chapiteaux et avec une limite de 250 participants. Le port du masque ne sera pas nécessaire, de même que le respect de la distanciation physique de deux mètres.

« On fait un spécial », a lancé le premier ministre lors de sa conférence de presse du mardi, « pour permettre aux étudiantes et aux étudiants de vivre cette expérience. » Il s'est d'ailleurs rappelé comment il avait apprécié son propre bal tenu au Vaudreuil Inn de Vaudreuil-Dorion et qui s'était terminé « aux petites heures du matin. »

Cette date a été retenue car après le 24 juin, la grande majorité des étudiants auront reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19. Le directeur national de la Santé publique, Dr Horacio Arruda, n'a pas voulu admettre que les autorités avaient finalement cédé à la pression populaire qui réclamait la tenue de ces bals. « C'est la situation épidémiologique qui s'est améliorée qui a été le principale raison », a-t-il dit en substance.

Suite à cette annonce, Néomédia vous demande: Que pensez-vous de la décision de Québec et de la Santé publique d’autoriser la tenue des bals des finissants ? Répondez à notre sondage en cliquant ici.