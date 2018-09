« Un homme généreux qui a laissé sa marque auprès des jeunes » – Sylvain Rochon

Le député de Richelieu Sylvain Rochon a appris avec tristesse le décès de Louis-Georges Mandeville qui a consacré beaucoup de temps aux jeunes de la région, d’abord à l’école Fernand-Lefebvre, puis dans le sport amateur, notamment avec le club Lions de Saint-Joseph de Sorel.

« Partout où il est passé on le reconnaît comme un homme droit et généreux, a souligné Sylvain Rochon. Un homme d’équipe et de principes qui a su se faire apprécier des jeunes comme de ses collègues. Je crois que la région lui doit beaucoup. Nous avons besoin de gens engagés comme lui. »

Le député de Richelieu a tenu à offrir ses plus sincères condoléances à sa conjointe, à ses proches et à ses collègues, anciens et nouveaux, tant de la Commission scolaire que de Cournoyer communications marketing, où il a mené une deuxième carrière de représentant publicitaire, et au sein des Lions de Saint-Joseph-de Sorel pour lesquels il a été un bénévole émérite.

« Sa bonne humeur et son engagement au sein de notre communauté créeront un vide. Mais la marque qu’il laisse, notamment chez les jeunes d’hier et d’aujourd’hui, ne disparaitra pas, », a conclu Sylvain Rochon.