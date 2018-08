« Au revoir et merci pour tout, Annie Desaulniers » – Sylvain Rochon

Le député de Richelieu, Sylvain Rochon, a tenu à rendre hommage à l’enseignante dévouée et la bénévole engagée qu’a été Annie Desaulniers.

« Jamais on n’oubliera son grand cœur, son sourire et sa persévérance. Les jeunes et, plus particulièrement, les enfants malades lui doivent beaucoup. C’était une précieuse alliée qui a continué de se battre pour eux malgré la maladie qui l’a frappée deux fois. Je lui dis au revoir et merci pour tout. Et j’offre mes plus sincères condoléances à son amoureux et complice, Alain Larouche, à sa famille, à ses proches et à tous ceux et celles, fort nombreux, dont elle a su, de mille façons, ensoleiller la vie.»

Annie Desaulniers, en plus de sa carrière d’enseignante, a consacré de nombreuses heures à amasser des fonds pour les hôpitaux pédiatriques, par l’entremise de Curling pour enfants. Elle y a poursuivi son action, avec son conjoint, pendant 6 ans, amassant quelque 30 000$ chaque année.

« Elle a mordu dans la vie et s’y est accrochée avec combattivité et espoir. C’est ainsi qu’elle a pu profiter de tout ce qu’elle pouvait prendre et le partager, jusqu’à la fin » a poursuivi Sylvain Rochon. Elle demeure un modèle de persévérance, de joie de vivre et de don de soi. C’est le souvenir impérissable que nous allons garder d’elle. »