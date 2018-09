Retour sur la séance du conseil de la MRC Pierre-De-Saurel du 22 août

Les conseillers régionaux étaient réunis pour la séance du Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel, le 22 août dernier, et voici les principaux points discutés au cours de la soirée.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Les conseillers régionaux ont accepté le dépôt du rapport de l’inspecteur régional de la MRC concernant les permis et les certificats délivrés dans le cadre du Règlement de contrôle intérimaire (RCI) relatif à la cohabitation des usages agricoles et non agricoles ainsi que de la préservation des boisés sur le territoire.

Au cours des six premiers mois de l’année 2018, cinq demandes de certificat relatives aux installations d’élevage ont été traitées et complétées, puis trois demandes sont en traitement. Pour la même période, une demande d’abattage d’arbres a été traitée et complétée.

DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE

Les membres du Conseil de la MRC ont accepté d’adhérer au projet ARTERRE, en collaboration avec les MRC des Maskoutains et des Jardins-de-Napierville.

L’ARTERRE est un service provincial d’accompagnement au jumelage, au démarrage et au transfert d’entreprises agricoles visant entre autres à stimuler le dynamisme agricole, à faciliter l’accès à la terre pour les aspirants agriculteur et à faire de l’accompagnement lors de projets de transfert d’entreprises, de partenariat ou de location d’actifs.

Dans le cadre de ce projet, les MRC déposeront une demande de subvention commune lors du prochain appel de projets du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) en septembre prochain. Cette subvention permettra l’adhésion à ARTERRE, ainsi que l’embauche d’une ressource commune, laquelle agira comme agent de maillage sur le territoire des trois MRC.

La MRC de Pierre-De Saurel investira 6 000 $ pour la réalisation de ce projet, soit 3000 $ en argent et 3 000 $ en ressources humaines.

PROJETS SPÉCIAUX

Les conseillers régionaux ont nommé Mme Christiane Fortin-Gouin, de Guimond Lavallée inc., à titre de membre Entreprises au conseil d'administration du CLD en remplacement de M. Michel Beaudet, et ce, jusqu'à la prochaine nomination des représentants d'entreprises par les membres de l'assemblée générale annuelle du CLD. Ils ont profité de l’occasion pour remercier M. Michel Beaudet pour son implication au sein de ce conseil d’administration.

Enfin, les membres du Conseil ont accordé une aide financière de 150 $ à l'organisme à but non lucratif Inform'elle dans le cadre de son 40eanniversaire, et 150 $ à Santé mentale Québec - Pierre-De Saurel pour le journal L'Envolée.

=> La prochaine séance publique du Conseil de MRC aura lieu le 12 septembre prochain, 20 h, à la MRC!