800 M$ de plus pour les permettre aux aînés de rester dans leur maison

François Legault et les membres de son équipe du changement, Marie-Chantal Chass é (Châteauguay), Marguerite Blais (Prévost), Lionel Carmant (Taillon) et Danielle McCann (Sanguinet), o nt annoncé qu’un gouvernement de la CAQ permettra aux aînés de vivre le plus longtemps possible à domicile grâce à des soins et des services qu’ils pourront recevoir chez eux.

Voilà pourquoi la CAQ s’engage à investir 800 M$ d’ici 4 ans (200 M$ de plus par année) pour embaucher davantage de ressources professionnelles, pour offrir des soins aux aînés et pour leur permettre d e faire appel à des services d’aide à la vie domestique.

« Ça fait 15 ans que les libéraux sont au pouvoir, et des milliers d’aînés n’ont pas de soins ni de services à domicile. Si on veut que ça change au Québec, si on veut faire plus et faire mieux pour ceux qui ont bâti le Québec, il faut changer de gouvernement. Et le seul parti qui a une équipe exceptionnelle pour battre les libéraux, c’est la CAQ. »