« Une révolution écologique est nécessaire. C’est maintenant ou jamais » - Manon Massé

La porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, a dévoilé ce matin l’entièreté du Plan de transition économique solidaire afin de lutter efficacement contre les changements climatiques et transformer pour le mieux l’économie québécoise. Elle était accompagnée de la candidate solidaire dans Mercier et porte-parole du parti en matière d’environnement, Ruba Ghazal, qui a présenté l’une des mesures phares du plan : celle de faire du Québec un leader mondial en fabrication de batteries.

« Ce que nous proposons, c’est un véritable projet de société pour répondre au grand défi de la crise écologique. C’est rien de moins qu’une révolution écologique que nous proposons. Notre Plan de transition économique est nécessaire pour le Québec et la planète. Il fixe des étapes et des cibles concrètes pour implanter progressivement chacune de nos mesures. Il implique tous les acteurs de la société, du secteur public au privé, de la société civile à la communauté scientifique. C’est un plan ambitieux, c’est vrai, mais il est solide, cohérent et réaliste », a fait valoir Manon Massé.

« Le Québec ne manque pas des moyens ni du savoir-faire requis pour devenir un leader en matière de transition énergétique. Il est urgent de transformer notre économie pour sauver notre environnement. Sortir des hydrocarbures, créer 300 000 emplois verts et réduire nos émissions de GES de 48% d’ici 2030, c’est possible avec de la volonté politique. Notre message est clair : nous avons les moyens de changer de cap et d’en sortir gagnant. C’est maintenant ou jamais qu’il faut agir, perdre encore quatre ans serait irresponsable », a-t-elle ajouté.

Le lithium, filière d’avenir au Québec

Québec solidaire a profité de la présentation complète de son Plan de transition économique pour dévoiler qu’un gouvernement solidaire investira dans le développement de la filière du lithium, un minerai stratégique entrant dans la composition des batteries électriques. Cela permettra de faire du Québec le chef de file mondial en matière de fabrication et recyclage de batteries.

« L’exemple des batteries au lithium montre que notre plan de transition est bénéfique tant pour l’environnement que pour l’économie. En soutenant le développement de l’industrie des batteries au lithium, nous pouvons réduire nos émissions de GES en facilitant la transition vers le transport électrique et le stockage d’énergie. Nous pouvons aussi diversifier notre économie et créer des emplois d’avenir partout au Québec », a souligné Ruba Ghazal.

Avec ses importantes réserves de lithium et son expertise avancée en innovation, le Québec a tout le potentiel nécessaire pour développer cette filière prometteuse. S’il est élu le 1er octobre prochain, Québec solidaire interviendra vigoureusement afin de développer la chaîne de valeur complète du lithium au Québec, de son extraction à sa transformation. Un gouvernement solidaire soutiendra également la création d’une grappe de l’économie électrique, de la production de batterie, au recyclage et à la réutilisation du lithium.