Le Bloc Québécois réunifié en cette rentrée parlementaire fédérale

Mario Beaulieu, chef intérimaire du Bloc Québécois est heureux d’annoncer que le caucus est réunifié et qu’il compte désormais dix élus.

« C’est avec enthousiasme que nous annonçons la réunification de tous les députés indépendantistes à Ottawa sous la bannière du Bloc Québécois. Cette unification s’est opérée dans le respect et la collégialité. Comme toujours, vous verrez un Bloc Québécois debout pour le Québec qui n’en laissera pas passer une », a déclaré Mario Beaulieu.

M. Beaulieu entame avec enthousiasme une année charnière pour sa formation politique. « Le Bloc Québécois se retrousse les manches. Nous allons offrir aux Québécoises et aux Québécois une option politique crédible et à la hauteur des aspirations nationales du Québec. Nous allons surprendre dès cette session et nous nous mettons en marche vers l’élection de 2019 », a-t-il fait valoir.

« Ce n’est qu’en cherchant activement les consensus que nous avançons ensemble. Et lorsque nous faisons un pas ensemble, nous sommes capables de créer du véritable mouvement dans la société québécoise. Avec ces objectifs fondamentaux en tête, défendre les intérêts du Québec et promouvoir l’indépendance sur toutes les tribunes, nous entamons collectivement un processus de refondation de notre parti », a conclu M. Beaulieu.