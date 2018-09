Retour sur la séance du Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel du 12 septembre

Les conseillers régionaux étaient réunis pour la séance du Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel, le 12 septembre dernier, et voici les principaux points discutés au cours de la soirée.

Adoption de règlements et avis de motion

Les conseillers régionaux ont réitéré, pour une sixième fois, leur volonté de tenir des rencontres d’informations publiques au sujet de la nouvelle cartographie associée aux zones potentielles de glissements de terrain et du cadre normatif s’y rattachant.

La MRC demande en effet depuis plus de 18 mois aux ministères concernés (le MTMDET et le MSP) que ceux-ci acceptent de rencontrer, dans un premier temps, les maires, directeurs généraux et inspecteurs des municipalités concernés pour ensuite participer activement à deux rencontres d’information publiques. L’objectif de ces rencontres est d’expliquer aux contribuables touchés par de telles zones, les nouvelles cartes, le cadre normatif ainsi que la méthodologie utilisée pour identifier lesdites zones et de répondre à leurs questions à cet effet. La MRC demande que ces rencontres soient tenues AVANT que le Conseil adopte le règlement de modification du schéma d’aménagement en vue de les intégrer. À partir de ce moment, les municipalités concernées auront six mois pour intégrer, à leur tour, les dispositions applicables dans leur plan et règlements d’urbanisme.

Projets spéciaux

Les membres du Conseil de la MRC ont jugé pertinent de revoir la composition du comité régional de sécurité incendie et civile. Il est maintenant composé de neuf membres :

- quatre conseillers régionaux de la MRC, soit Michel Aucoin, maire de Sainte-Victoire-de-Sorel, Michel Beck, maire de Saint-Roch-de-Richelieu, Michel Blanchard, maire de Saint-David et Denis Marion, maire de Massueville;

- trois directeurs généraux ou coordonnateurs des mesures d’urgence des municipalités locales, dont un de Sorel-Tracy, soit Carole Dulude, directrice générale de Saint-Ours, Marc Guévremont, directeur général de Sorel-Tracy et Maxime Dauplaise, directeur général de Sainte-Anne-de-Sorel;

- deux directeurs ou directeurs adjoints des services de sécurité incendie desservant le territoire de la MRC, dont un représentant de Sorel-Tracy, soit Carl Woods, directeur du Service de protection et d’intervention d’urgence de Sorel-Tracy et Richard Desmarais, directeur de la Régie d’incendie Pierreville-Saint-François-du-Lac.

Le bilan Accès-Région produit par l’Orienthèque a été déposé au Conseil de la MRC. Celui-ci fait état des activités réalisées au cours des années 2010 à 2018. Au cours de cette période, trois grandes démarches ont été effectuées : Mobilisation-diversité, Réussir l’intégration et Exploration-emploi.

La MRC a été partenaire des projets Mobilisation-diversité et Réussir l’intégration. Ainsi, grâce aux diverses démarches entreprises, on constate que 464 personnes se sont établies dans la MRC de Pierre-De Saurel. Les motifs évoqués sont, entre autres, pour y rejoindre son partenaire de vie, pour l’obtention d’un emploi dans la région, pour les possibilités d’emploi, pour les études ou encore pour un projet de vie. Enfin, ces nouveaux arrivants proviennent majoritairement de l’Algérie, du Maroc, de France, d’Haïti, de Colombie et du Cameroun.

Politique familiale

À l’occasion du 1er octobre, Journée nationale des aînés, le Conseil de la MRC désire souligner la grande contribution des aînés à nos familles, à nos milieux de travail et à nos collectivités. De plus, et comme chaque année, la MRC a rappelé l’importance de promouvoir une culture de paix, de tolérance, de compréhension et de non-violence, en déclarant le 2 octobre comme étant la Journée internationale de la non-violence.

Ressources humaines

Les conseillers régionaux ont entériné l’embauche du technicien en comptabilité, M. Mario Latour, qui cumule une riche expérience dans le domaine.

Sécurité incendie et civile