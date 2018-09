Les enfants pourront se prononcer le 1er octobre prochain partout au Québec

Dans moins d’une semaine, des milliers d’électeurs seront appelés à élire le prochain gouvernement. Pour la première fois de l’histoire du Québec, les enfants pourront aussi prendre part à ce processus démocratique.

Comment est-ce possible? Le 1er octobre prochain, les enfants de 3 à 12 ans qui accompagneront leurs parents aux pôles de vote recevront aussi un bulletin de vote. Toutefois, ils ne pourront pas choisir un candidat, mais ils devront plutôt répondre une question sur la démocratie ou le processus électoral. Une belle façon de les sensibiliser à l’importance de se prononcer lors de scrutins.

Au Québec, c’est la première fois qu’un tel projet voit le jour. Afin de rendre l’expérience la plus réelle possible, un isoloir spécialement conçu pour les enfants sera aménagé dans tous les pôles de vote. Les boîtes de scrutin seront aussi dépouillées au terme de la soirée. Une fois leur devoir accompli, les électeurs en herbe recevront un tatouage temporaire sur lequel on inscrira « J’ai voté ».

Initiative éprouvée par Élections Québec

Cette initiative d’Élections Québec a fait ses preuves dans le passé. L’entité a tenté l’expérience lors des élections partielles tenues l’an passé dans deux circonscriptions du Québec.

Lors de ce scrutin, la question à laquelle les enfants devaient répondre était la suivante: Qu’est-ce qui est le plus important pour toi? Les choix de réponses étaient: exprimer tes idées, être différent, te faire respecter ou aider les autres.

Plus d’un millier d’enfants se sont prononcés lors de ce projet-pilote. C’est face à ce constat qu’Élections Québec a décidé d’étendre la démarche à l’ensemble de la province.

Les ados pas oubliés

Toujours dans l’optique de donner le goût aux jeunes d’aller voter à l’âge adulte, Élections Québec a aussi développé une initiative pour les ados. Par le biais du programme Électeurs en herbe, les élèves du secondaire des écoles participantes ont vécu récemment une simulation électorale. Celle-ci a pris fin par un vote pour un des candidats de leurs circonscriptions respectives.

Toutefois le résultat sera dévoilé après le 1er octobre. C’est alors qu’on pourra connaître leur choix et le comparer à celui des Québécois.

Vous ne pouvez pas voter le 1er octobre prochain? Pas de problème, faites-le les 25ou 26 septembre de 9h à 21h ou le 27 septembre de 9h à 14 au bureau du directeur de scrutin. Pour connaître celui qui est le plus près de chez vous, cliquez ici: https://www.electionsquebec.qc.ca/provinciales/fr/voter.php.