Le PLQ a respecté 82 % de ses engagements dans son premier mandat

Dans un deuxième mandat, le chef du Parti libéral du Québec, Philippe Couillard, rendra public l’état de réalisation des engagements pris durant la présente campagne électorale. Les Québécoises et les Québécois pourront ainsi suivre sur Internet, en continu, le travail de leur gouvernement.



Des engagements tenus à 82 %, une première en 30 ans



Selon une équipe de chercheurs de l’Université Laval, au cours de son premier mandat, l’équipe de Philippe Couillard a tenu la vaste majorité des engagements pris lors de la campagne électorale de 2014.



Pensons notamment à la relance du Plan Nord, au lancement de la Stratégie maritime, à la création de 49 super-cliniques, à la mise en place du crédit d’impôt pour la rénovation domiciliaire, aux investissements de plus pour les soins à domicile, à l’atteinte de l’équilibre budgétaire à 4 reprises et à la création de plus de 215 000 emplois sur l’objectif de 250 000 qui sera atteint en mai 2019.



« Durant notre premier mandat, on a fait ce qu’on avait dit qu’on ferait. On a transformé les déficits en marges de manœuvre, on s’est donné les moyens de rêver et de réaliser. Dans un deuxième mandat, on fera ce qu’on a dit qu’on fera : on facilitera la vie des Québécois. On leur donnera plus de moyens pour réaliser leurs projets. On a l’équipe, la crédibilité et le meilleur plan pour y arriver, car seul un gouvernement de l’économie peut être un gouvernement de la qualité de vie », indique le premier ministre sortant, Philippe Couillard.