Pont Sorel-Tracy - Lanoraie 2028 passe le flambeau à Jean-Bernard Émond

Le Regroupement de citoyens et de citoyennes pour la construction d'un pont entre Sorel-Tracy et Lanoraie à l'horizon 2028 tient à féliciter pour leur victoire électorale, Caroline Proulx comme nouvelle députée de Berthier et Jean-Bernard Émond dans Richelieu, tous les deux de la Coalition Avenir Québec.

Pont STL 2028 s'était donné comme mission au début de 2018, de remettre le projet de pont dans le débat public et idéalement, de l'amener comme un enjeu électoral pour l'élection québécoise du 1er octobre 2018, du moins dans Richelieu.

Le tout, sur la base de l'énoncé fondateur de Pont STL 2028 qui était : « Considérant qu'un investisseur crédible et sérieux est prêt dans l'immédiat à aller de l'avant, nous demandons donc aux parties prenantes concernées des deux côtés du fleuve Saint-Laurent, de prendre immédiatement et concrètement les dispositions appropriées, en vue de la construction en priorité d'un pont entre Sorel-Tracy et Lanoraie à l'horizon 2028. »

Dans ce contexte, Pont STL 2028 considère que Jean-Bernard Émond doit dans l'immédiat, mettre en œuvre l'un de ses principaux engagements envers les citoyens et les citoyennes de Richelieu, à savoir que : « S’il est élu, le candidat caquiste aurait comme premier geste de s’asseoir avec son collègue du ministère des Transports et de mettre sur pied l’analyse complète et globale de mobilité demandée par la Ville de Sorel-Tracy. « Après avoir pris connaissance de l’étude complète, qui inclura non seulement le prolongement de l’A30 mais aussi la question d’un pont, le boulevard Fiset et tout le reste, on détaillera les priorités à mettre en place », déclare M. Émond. Au sujet du pont, Jean-Bernard Émond se dit favorable à étudier le projet actuel. « Il faut se poser la question : le projet est-il viable? Les citoyens le réclament, il faut donc aller au fond des choses. J’ai quelques interrogations, dont donner de l’argent public sans appel d’offres à un promoteur privé », conclut-il. (Source : les 2 Rives, 4 septembre 2018 – Les candidats se prononcent sur le transport).

Avec la venue d'un Jean-Bernard Émond comme député de Richelieu, dans un gouvernement majoritaire de la Coalition Avenir Québec, le projet de pont entre Sorel-Tracy et Lanoraie à l'horizon 2028 franchi donc une étape importante, sous la férule d'un nouveau leadership.

Dans ce contexte, Pont STL 2028 annonce qu'il passe le flambeau et met fin à ses activités. Veuillez noter que cette décision avait été prise dans le courant de l'été 2018 avec son président, feu Richard St-Germain : le tout sur la base du fait que le modèle d'intervention publique de Pont STL 2028 arrivait à la fin de sa vie utile et qu'il inclinait pour un transfert de flambeau vers un porteur naturel, issu de la classe politique.

Pont STL 2028 espère donc que Jean-Bernard Émond, élu sans compromis, pourra compter sur l'engagement inconditionnel de tous les intervenants concernés, en vue de concrétiser ce projet de pont grandement réclamé par la population, pour 2028 ou avant; lequel pourrait marquer l'histoire socio-économique des régions concernées pour les générations futures.

Pont STL 2028 tient aussi à informer les populations concernées, compte tenu de la formation d'un nouveau gouvernement, que le promoteur M. Luc Poirier fera connaître au moment approprié, ses intentions pour la suite des choses; notamment quant à son engagement de mars 2018 qui était de : « ... débuter formellement les démarches pour la construction d'un pont entre Sorel-Tracy et Lanoraie, pour une livraison en 2028 ou avant. »

En terminant, Pont STL 2028 tient à remercier tous ceux et celles qui de près ou de loin, ont contribué à faire avancer le projet de pont et le développement socio-économique en général, tant dans la région de Sorel-Tracy que des deux côtés du majestueux fleuve Saint-Laurent.