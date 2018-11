Retour sur la séance du Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel du 14 novembre

Les conseillers régionaux étaient réunis pour la séance du Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel, le 14 novembre dernier, et voici les principaux points discutés au cours de la soirée.

COMPTABILITÉ

Les membres du Conseil de la MRC ont accordé une contribution financière de 250 $ au Groupe de ressources techniques en habitation de la région de Sorel (GRTHS) pour la tenue de leur fête de Noël (jeux gonflables, des activités, collations santé ainsi que des cadeaux pour les enfants invités).

FONDS D’APPUI AU RAYONNEMENT DES RÉGIONS (FARR)

La MRC pourrait avoir accès à une enveloppe importante en provenance du FARR pour la réalisation de projets au cours des trois prochaines années. Les projets retenus dans le cadre de ce fonds sont subventionnés à la hauteur de 80 % des coûts totaux admissibles, ce qui nécessite un apport de 20 % de la MRC. Pour cette raison, la MRC a affecté une partie de son surplus général à celui dédié au FARR afin de lui permettre de fournir cet apport.

Les membres ont aussi accepté de participer financièrement à une entente liant la Table des préfets de la Montérégie et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). Le ministère injecte une somme de 100 000 $ par an sur 3 ans et l’ensemble des MRC et l’agglomération de Longueuil doivent injecter le même montant, soit chacune une somme de 5 000 $ par an, mais sur 4 ans. Cette entente vise à soutenir la concertation et favoriser la mise en œuvre des priorités régionales de développement de la Montérégie déterminée dans le cadre du FARR.

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES (FDT)

Tel que recommandé par le comité de suivi budgétaire, les conseillers régionaux ont autorisé le versement de subventions dans le cadre du volet régional FDT de 14 348 $ au Centre d'action bénévole du Bas-Richelieu pour le projet « Du Coeur au ventre » visant à développer un nouveau service de marché alimentaire et de 5 000 $ à la Maison de la Musique pour le fonctionnement de l'organisme.

GESTION CONTRACTUELLE

Le Conseil de la MRC a octroyé, suite à un appel d’offres public, un contrat pour la fourniture de service par taxi pour le transport collectif de Taxibus et le transport adapté à l'Association coopérative du Taxi Sorel-St-Joseph-Tracy au montant de 3 279 988,40 $ (taxes incluses - contrat de 5 ans). Deux contrats ont aussi été octroyés concernant l’écocentre (broyage des branches – total de 68 985 $ pour un contrat de 2 ans et traitement des résidus domestiques dangereux – total de 129 626,35 $ pour un contrat de 5 ans).

GESTION DES COURS D’EAU