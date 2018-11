Décès d’un conseiller régional à la MRC de Pierre-De Saurel

C’est le 21 novembre, en pleine séance de travail, que les conseillers régionaux de la MRC de Pierre-De Saurel ont appris le décès subit de leur collègue Michel Beck, maire de Saint-Roch-de-Richelieu.

« M. Beck était un homme apprécié de tous. Il travaillait sur les dossiers régionaux de la MRC avec nous depuis un an et nous le connaissions pour sa franchise et son intégrité. Il s’est impliqué pour la région au même titre que pour sa municipalité et c’était grandement apprécié » a exprimé le préfet de la MRC, M. Gilles Salvas. « Je le remercie d’ailleurs pour son apport à l’avancement de notre région ».

Élu maire de Saint-Roch-de-Richelieu le 5 novembre 2017, M. Beck siégeait également comme conseiller régional à la MRC de Pierre-De Saurel. Il était impliqué sur le Comité de concertation et de valorisation du bassin versant de la rivière Richelieu (COVABAR), de même que sur le Comité de sécurité publique et sur le Comité de sécurité incendie et civile.

Les drapeaux flottant devant l’édifice de la MRC ont été mis en berne en hommage à son implication dans le domaine municipal et régional et à son passage au sein du Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel. Le préfet invite d’ailleurs l’ensemble des municipalités du territoire à faire de même en guise de support et de solidarité.

Toute l’équipe de la MRC, élus et employés, offre ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de M. Michel Beck.