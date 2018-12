Deux nominations pour le député de Richelieu Jean-Bernard Émond

C’est à la fois avec fierté et humilité que le député de Richelieu a accueilli ces deux nominations : « C’est un véritable honneur d’avoir été choisi pour siéger à ces deux commissions parlementaires, pour les deux prochaines années. En tant qu’entrepreneur, l’étude des finances publiques est évidemment un sujet qui m’interpelle particulièrement. Puis, à titre d’ancien enseignant et d’adjoint parlementaire du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, il va de soi que la commission parlementaire de la culture et de l’éducation sera d’un grand intérêt pour moi », a-t-il déclaré. « C’est une merveilleuse occasion, surtout dans le cadre de mon premier mandat, d'exercer pleinement et concrètement le rôle de législateur qui incombe aux députés de l’Assemblée nationale ».