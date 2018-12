Un employé de la MRC de Pierre-De Saurel nommé parmi les personnalités de l’année 2018 CJSO

Parce qu’il demeure toujours à l’affût de ce qui se fait ailleurs et qu’il souhaite transmettre sa fibre environnementale à toute la population de la région, Mohamed Aliouane, le coordonnateur à la gestion des matières résiduelles de la MRC de Pierre-De Saurel figure parmi les personnalités de l’année 2018 CJSO.

Depuis maintenant trois ans, la radio locale célèbre des gens de chez nous qui marquent l’année d’une façon particulière dans leur domaine d’activité respectif.

Ainsi, Mohamed s’est distingué notamment par l’implantation de la collecte des matières organiques, avec les bacs bruns, la campagne de sensibilisation qui l’a accompagné, Mission : Réduction, mais surtout les résultats atteignant 60 % de l’objectif dès la première année! Un travail colossal mené en collaboration avec plusieurs collègues de la MRC de même que plusieurs partenaires de la région.

Le préfet de la MRC, M. Gilles Salvas, témoigne d’ailleurs du dévouement de Mohamed et de ses collaborateurs qui ont su donner suite habilement aux décisions prises par les conseillers régionaux dans ce dossier.

« Depuis 2011, je constate une évolution. De plus en plus informés, les gens se soucient davantage de l’environnement, en adoptant de meilleures pratiques de gestion de leurs déchets », explique M.Aliouane. C’est d’ailleurs cette évolution qui le motive à poursuivre son travail de sensibilisation, d’information et d’éducation, avec des activités et des projets toujours plus innovants.

Le Conseil de la MRC et toute son équipe sont très fiers de cette reconnaissance et félicitent Mohamed pour son travail remarquable dans la région.

La MRC profite également de l’occasion pour féliciter toutes les autres personnalités s’étant illustrées en 2018, entre autres M. Mario Fortin pour son dévouement à sortir le Recyclo-Centre de son impasse, le tout supporté par les administrateurs de l’organisme. En effet, la MRC est étroitement liée à cet organisme partenaire qui poursuit les mêmes missions environnementales.