Pacte pour la transition : les élus de Sorel-Tracy répondent à l’appel de Dominic Champagne

Réuni en assemblée publique, le lundi 11 février, le conseil de la Ville de Sorel-Tracy a adopté une résolution pour appuyer le mouvement « Le pacte pour la transition » et répond ainsi à l’appel de Dominic Champagne, instigateur du mouvement et porteur du projet de loi sur le climat.

En prenant officiellement position, les élus demandent au gouvernement et à l’Assemblée nationale du Québec de s’engager à déposer pour étude dès la prochaine session parlementaire, le projet de loi visant à assurer le respect des obligations climatiques du Québec. Ils souhaitent ainsi que tous les partis de l’Assemblée nationale s’engagent dans un même esprit non partisan de collaboration et d’unité face au défi climatique.

« Les citoyens de Sorel-Tracy sont très conscientisés et l’ont démontré à maintes occasions en prenant position dans les dossiers touchant l’utilisation et la dépendance à l’énergie fossile ainsi qu’à la préservation de l’eau potable et des milieux naturels. Les municipalités ont une grande responsabilité d’engagement et de leadership face à cet important enjeu. Elles doivent travailler à réduire la vulnérabilité de leur collectivité face aux conséquences des changements climatiques», de déclarer le maire, Serge Péloquin.

On peut consulter l’intégrale de la résolution sur le site ville.sorel-tracy.qc.ca.