Budget 2019 : une baisse de près de 20 % et des projets toujours aussi dynamiques

- Le remboursement de la dette liée au centre administratif et la fin du prêt pour la construction du réseau de fibres optiques;

- Le retrait du budget des coûts associés à l’entretien des cours d’eau.

À noter qu’il y a eu une augmentation importante de la richesse foncière uniformisée (RFU) pour cinq municipalités rurales en raison de la hausse de la valeur des terres agricoles (équilibration des rôles aux 6 ans). Les cinq municipalités concernées sont Saint-Aimé, Saint-David, Sainte-Victoire-de-Sorel, Saint-Gérard-Majella et Saint-Roch-de-Richelieu. Ce qui entraîne une baisse des quotes-parts pour plusieurs municipalités, dont Sorel-Tracy (-2,08 %). En effet, la RFU de Sorel-Tracy représente maintenant 56,87 % au lieu de 60 %.

Le budget proposé était en préparation depuis plusieurs mois, et le mandat en a été confié au comité de suivi budgétaire de la MRC, composé de cinq élus, dont le préfet et le préfet suppléant, qui travaille en collaboration avec la direction. Une façon de faire instaurée depuis 2014 qui permet, entre autres, d’accroître la participation des élus dans le processus budgétaire.

Les projets annoncés démontrent que l’organisme régional est actif dans plusieurs domaines tels que l’aménagement du territoire, le développement économique, la culture, l’agriculture, le tourisme ou le transport adapté et collectif. Il faut aussi ajouter que la MRC préconise une approche durable au niveau de la gestion des matières résiduelles et de la gestion des cours d’eau en plus d’améliorer constamment le milieu de vie des familles par des implications touchant autant les tout-petits que les aînés.