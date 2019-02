La CSN lance sa campagne Vous êtes les services publics. Merci dans la région de Sorel-Tracy

À l’occasion de la Saint-Valentin, des organisations affiliées à la CSN ont lancé devant le traversier de Sorel-Tracy, le volet régional de la campagne « Vous êtes les services publics. Merci » afin de rendre hommage aux femmes et aux hommes qui travaillent en éducation, dans la santé et les services sociaux ainsi que dans les organismes gouvernementaux.

Ces organisations de la CSN vont donc participer à l’opération distribution de cœurs en chocolat afin d’aller à la rencontre des travailleuses et travailleurs de la région et de pouvoir leur dire merci de vive voix. « Nous souhaitons rappeler, par notre campagne, que ce sont les tâches accomplies au quotidien par les travailleuses et les travailleurs des services publics qui permettent à ceux-ci d’exister. Dans un contexte où le secteur public a fait l’objet d’importantes compressions budgétaires et où la pénurie de main-d’œuvre est de plus en plus criante, la prestation des services publics n’est pas aisée. Il n’est donc pas exagéré de dire que les travailleuses et travailleurs font tous les jours de véritables petits miracles », a souligné Éric Lalancette, vice-président du Conseil central de la Montérégie – CSN, pour la région de Sorel-Tracy.

Des impacts concrets sur la vie des gens

« Le personnel de soutien dans les écoles, les cégeps et dans certains organismes gouvernementaux comme la Société des traversiers du Québec, la Régie des installations olympiques ou l’Aide juridique, travaille souvent dans l’ombre. Pourtant, ce travail est essentiel, car c’est nous qui faisons fonctionner le réseau de l’éducation et les organismes gouvernementaux de l’intérieur, sans que les gens s’en aperçoivent. C’est pour cela que nous voulons remercier ces personnes qui s’acharnent à assurer l’accessibilité et la qualité des services publics, et contribuent à la réussite éducative sans avoir la gratification qu’elles méritent », a souligné Stéphanie Gratton, vice-présidente de la Fédération des employées et employés des services publics (FEESP – CSN).