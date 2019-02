Retour sur la séance du 13 février du Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel

Le Conseil de la MRC a aussi formé un comité sur la mobilité des transports (pour les axes « est-ouest » et « nord-sud ») et demande aux organismes, sociétés et municipalités ciblés d’y déléguer un représentant. Les détails concernant la formation de ce comité se trouvent dans un communiqué distinct, disponible sur le site Internet de la MRC.

Enfin, deux élections ont eu lieu afin de combler des postes sur le comité de suivi budgétaire et sur le conseil d’administration de Parc éolien Pierre-De Saurel.

Au terme de la première élection concernant les trois sièges d’administrateurs du comité de suivi budgétaire (CSB), les trois membres sortants ont été réélus. La composition du CSB demeure donc la même, soit les membres reconduits : Michel Blanchard, Vincent Deguise et Denis Marion. M. Gilles Salvas, préfet et M. Serge Péloquin, préfet suppléant, étant tous deux membres d'office de ce comité.

Le conseil d’administration de Parc éolien a connu des modifications et sera dorénavant composé des personnes suivantes :