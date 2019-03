Une infirmière de métier très impliquée, bientôt mairesse de Saint-Roch-de-Richelieu?

Le 31 mars prochain, les citoyens de Saint-Roch-de-Richelieu seront appelés aux urnes. Ils auront pour tâche d'élire la personne qui sera à la tête de la municipalité pour les prochaines années. Portrait de la candidate à la mairie, Stéphanie Diamond, infirmière de métier.

Citoyenne de l'endroit depuis maintenant 15 ans, la candidate précise avoir à cœur le développement de celle-ci. Infirmière de métier, elle s’implique dans la communauté depuis déjà quelques années.

Elle a notamment siégé au comité de la politique familiale et contribué à l’élaboration du slogan « Au cœur de ses familles! » qui définit la municipalité. Elle est aussi impliquée dans la planification des différentes activités organisées par le service des loisirs, soit la Fête d’été et les Plaisirs d’Hiver. Elle a aussi mise sur pied, l’été dernier, une ligue de volleyball amical adulte et cet hiver, une activité Kin-Ball pour adulte.

Mère de famille de 4 enfants, âgés de 10 à 16 ans, elle souhaite contribuer à faire de Saint-Roch-de-Richelieu, une place où il fait bon vivre. Parmi ses objectifs, il y a :

- Le suivi de l’évolution du dossier Champag, qui est actuellement en attente au niveau de la Cour d’appel du Québec;

- Veiller à la saine gestion des finances municipales en collaboration avec le comité des finances et les élus en place;

- Favoriser les relations intermunicipales afin d’offrir une plus grande sélection d’activités pour notre population en plus d’élaborer des projets communs.

- Beaucoup de projets en vue d’améliorer les services et infrastructures disponibles.