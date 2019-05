Retour sur la séance du 15 mai du Conseil de la MRC de Pierre-De-Saurel

Les conseillers régionaux étaient réunis en séance publique du Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel, le 15 mai dernier, et voici les principaux points discutés au cours de la soirée.

CONTRIBUTION À DES ORGANISMES

Les membres du Conseil de la MRC ont accordé une contribution financière de 500 $ à la Garde Côtière Auxiliaire Canadienne afin de l'aider à financer sa saison dans l'accomplissement de sa mission « Sauver des vies ». Ils ont aussi remis 500 $ au Salon des métiers d'art de Sorel-Tracy dans le cadre de son 40e anniversaire.

DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE

Le Conseil de la MRC a accepté de contribuer au programme innovateur en agroenvironnement, ALUS Montégérie, pour un montant de 2 000 $. Ce programme, initié et coordonné par l’UPA, vise à appuyer les efforts faits par les agriculteurs afin d’assurer la pérennité des aménagements qui favorisent la protection de l’environnement en milieu agricole. Ce programme vise également à soutenir les actions permettant la protection des berges, des sols et des milieux humides, l'amélioration de la qualité de l'eau, des écosystèmes aquatiques et la mise en valeur responsable des berges et autres plans d'eau.

Grâce au programme ALUS Canada et aux partenaires régionaux d'ALUS Montérégie, une rétribution annuelle peut être versée aux producteurs agricoles participants qui acceptent de céder une partie de leurs superficies agricoles à la mise en place d'aménagements durables pour la production de biens et services environnementaux. Alors qu'en 2018 huit entreprises de la MRC de Pierre-De Saurel ont bénéficié du programme ALUS, ce qui représente 4,1 hectares, l'objectif est d'aménager et de conserver 8 hectares supplémentaires sur notre territoire en 2019.

Les conseillers régionaux se sont aussi prononcés en faveur de l’agriculture biologique dans la MRC, une façon de développer des créneaux d’excellence sur le territoire.

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES (FDT)

À l’instar des municipalités rurales du territoire, les villes de Saint-Joseph-de-Sorel et Sorel- Tracy bénéficieront d’une somme maximale de 15 000 $ chacune pour l’installation de bornes électriques offertes au public et reliées au Circuit électrique ou à FLO. Ces sommes seront octroyées dans le cadre du volet régional du FDT.

PARC ÉOLIEN PIERRE-DE SAUREL

La période de transition des trois membres sortants au conseil d’administration de Parc éolien Pierre-De Saurel est maintenant terminée. Le Conseil de la MRC a donc profité du moment pour remercier chaleureusement MM. Benoit Lefebvre, Michel Beaudet et Sylvain Dupuis pour leur grande implication, leur précieuse contribution et leur dévouement depuis leur nomination en 2013 qui ont conduit à la mise en opération de ce projet communautaire.

POLITIQUE FAMILIALE ET DES AÎNÉS

Puisque l’adaptation de la MRC et des municipalités au vieillissement de la population constitue toujours un enjeu important pour l’avenir de nos communautés, le Conseil de la MRC présentera une demande d'aide financière collective au Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre du Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA). La MRC réalisera la mise à jour de sa politique des aînés pour élaborer d’abord une vision régionale de façon concertée avec les municipalités désireuses de le faire, puis coordonnera la mise à jour des politiques des municipalités avec des visions locales reflétant davantage leurs caractéristiques. Pour ce faire, le Conseil a nommé le conseiller régional Vincent Deguise à titre de responsable des questions familiales et des aînés de la MRC.

La mise à jour et l’élaboration de telles politiques permettront de maintenir un cadre d’intervention à l’égard des aînés sur le territoire. Rappelons que la reconnaissance MADA de la MRC de Pierre-De Saurel et des municipalités qui la composent avait été obtenue en 2015 et prendra fin en décembre 2019.

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES PERSONNES HANDICAPÉES

De plus, afin de sensibiliser l'ensemble de la population à l'importance du respect des différences dans la société et à faire connaître la réalité vécue par les personnes handicapées, de manière à favoriser leur intégration scolaire, professionnelle et sociale, les membres du Conseil de la MRC ont appuyé et reconnu la semaine du 1er au 7 juin 2019, Semaine québécoise des personnes handicapées, et se sont engagés à la souligner annuellement.

PROJETS SPÉCIAUX

Suite à une conférence de presse concernant

qui s’est tenue tout juste avant la séance du Conseil,

Cette demande s’inscrit dans une volonté ferme de voir une amélioration des services offerts (ressources humaines, équipements et spécialités médicales) dans la région.

Dans un autre ordre d’idées, le Conseil a procédé à la nomination de M.Renaud Beauchemin à titre de représentant de la Relève agricole Richelieu-Yamaska et de M. Benoit Proulx à titre de représentant de la Société de développement économique (SDE) au sein du comité régional agricole. Il a nommé M.Benoit Laferrière, à titre de consultant en agroalimentaire et M. Philippe Rochat, à titre de citoyen sur le comité régional des cours d’eau. Enfin, il a renouvelé le mandat de M. Bertin Côté à titre de membre « Entreprises » du CLD de Pierre-De Saurel.

RESSOURCES HUMAINES

Les conseillers régionaux ont procédé à l’embauche de deux étudiants qui œuvreront dans le domaine de la gestion des matières résiduelles à l’été 2019. Il s’agit de M. Tommy Dupuis au poste d'agent de sensibilisation à la saine gestion des matières résiduelles et de Mme Cristal Marie Becq au poste de stagiaire à la gestion des matières résiduelles pour la collecte de données sur les industries, commerces et institutions (ICI).

Enfin, ils ont aussi procédé à l’embauche de Me Joanie Lemonde au poste de greffière. Celle-ci entrera en poste de façon progressive dans la semaine du 26 mai.

=> La prochaine séance du Conseil de MRC aura lieu le 12 juin prochain, 20 h, à la MRC!