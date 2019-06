Serge Péloquin nommé au conseil d’administration de l’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent

Réunis en assemblée générale le 5 juin courant à l’occasion de leur Conférence annuelle qui s’est tenue à Sheboygan au Wisconsin, les membres de l’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent ont élu le maire Serge Péloquin au sein de leur conseil d’administration.

M. Péloquin vient ainsi rejoindre la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, ainsi que la mairesse suppléante de Québec, Mme Michelle Morin-Doyle au sein de cette association qui regroupe des représentants de l’Ontario et des États-Unis, notamment la mairesse de Chicago, Mme Lori Lightfoot.

«Je suis honoré d’accéder à ce poste avec l’Alliance et de travailler avec cette coalition de maires afin d’assurer que la voix des gouvernements locaux fasse partie du processus décisionnel quand cela touche le fleuve Saint-Laurent et les Grands Lacs. Nous sommes interconnectés et la protection des écosystèmes a toujours fait partie de mes préoccupations» de déclarer le maire, Serge Péloquin.

L'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent est une coalition binationale de plus de 80 maires et dirigeants municipaux américains et canadiens, représentant plus de 17 millions de personnes, qui travaillent à protéger et à restaurer les Grands Lacs et le Saint-Laurent. Les maires travaillent avec les autorités des états, des provinces, des gouvernements fédéraux, des Premières Nations et d’autres organismes non gouvernementaux du bassin versant afin de protéger, restaurer et assurer le développement durable d’une des plus grandes sources d’eau douce au monde.