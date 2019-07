Retour sur la séance du 3 juillet du Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel

Les conseillers régionaux étaient réunis en séance publique du Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel, le 3 juillet dernier, et voici les principaux points discutés au cours de la soirée.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Les membres du Conseil de la MRC dénoncent le projet de décret du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation visant à déclarer une zone d’intervention spéciale pour la gestion des zones inondables. Tous les détails relatifs à cette prise de position sont d’ailleurs relatés dans un communiqué distinct, disponible sur le site Web de la MRC de Pierre-De Saurel.

CONTRIBUTION À DES ORGANISMES

Le Conseil de la MRC a accordé la somme de 250 $ pour l’événement Festi-jeunes, organisé par les maisons des jeunes de Sorel-Tracy et de Sainte-Anne-de-Sorel.

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES (FDT)

Le Conseil de la MRC a autorisé le versement d’une subvention de 12 525 $ dans le cadre de la gestion du volet ruralité du FDT, puisés à même l’enveloppe de la municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel pour son projet DEK Hockey, phase II.

De plus, le rapport d’activités relatif au FDT pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 a été adopté par le Conseil. Il est donc possible d’en prendre connaissance sur le site Web de la MRC au www.mrcpierredesaurel.com, dans la section Développement régional.

GESTION DES COURS D’EAU

À la suite d’un appel d’offres sur invitation relatif à un projet d'entretien de cours d'eau, les membres du Conseil ont octroyé à l’entreprise Drainage Richelieu le contrat d’entretien des cours d’eau Première Décharge et Cours d’eau Mare du Saule, tous deux à Yamaska. Le montant du contrat s’élève à 76 597,15 $ taxes incluses.

RESSOURCES HUMAINES

Les conseillers régionaux ont autorisé l’enclenchement de la démarche d’embauche afin de pourvoir le poste de coordonnateur au développement de la zone agricole.

Ils ont également profité de l’occasion pour remercier Andréanne Bergeron et souligner son excellent travail au cours des dernières années.

Enfin, ils ont autorisé l’embauche de Mme Josée Aubry au poste d’agente de sensibilisation et de collecte de données auprès des industries, commerces et institutions (ICI), et ce, pour une période de 15 semaines, soit du 8 juillet au 18 octobre 2019.

=> La prochaine séance du Conseil de MRC aura lieu le 28 août prochain, 20 h, à la MRC!