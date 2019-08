1,3 M$ de plus pour le Cégep de Sorel-Tracy

Le député de Richelieu, Jean-Bernard Émond, a annoncé que le Cégep de Sorel-Tracy bénéficiera d’un rehaussement de financement de 1,3 M$ pour l’année scolaire 2019-2020, à la suite d’une révision du modèle d’allocation des ressources par le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge.

Cette mesure vise à offrir plus de souplesse et d’autonomie aux établissements collégiaux dans le choix des moyens à privilégier pour mieux répondre aux besoins de leurs étudiants, notamment en ce qui a trait aux services offerts, ainsi qu’à l’état des bâtiments.

Pour le député de Richelieu et adjoint parlementaire du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, cette annonce revêt une importance toute particulière : « Si je me suis lancé en politique, c’est d’abord et avant tout parce que l’avenir de nos jeunes me tient grandement à cœur. Aujourd’hui, je suis fier d’appartenir à un gouvernement qui fait de l’éducation sa véritable priorité et qui pose des gestes concrets en ce sens. Nous l’avons constaté, en juin dernier, avec l’annonce d’un investissement de 8,5 M$ pour l’agrandissement du pavillon Notre-Dame de l’École intégrée d’Yamaska et nous le constatons une fois de plus aujourd’hui, avec cette excellente nouvelle pour notre cégep », mentionne-t-il.

« En révisant le modèle d’allocation des ressources, mon collègue et ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, vient donner un nouveau souffle aux cégeps du Québec qui, au cours des dernières années, ont dû composer avec une situation financière fragile. Grâce à ce financement supplémentaire, le Cégep de Sorel-Tracy, qui se surpasse depuis plus de cinquante ans pour offrir des services éducatifs de qualité à nos jeunes, aura les coudées franches pour continuer à innover et à développer les talents de notre région! »

La directrice générale du Cégep de Sorel-Tracy, Mme Stéphanie Desmarais, est très heureuse de cette annonce :