Un appui de taille pour Louis Plamondon du Bloc Québécois

Claude Carpentier, qui avait été candidat libéral lors des élections fédérales de 2015, donne aujourd’hui son appui au candidat du Bloc Québécois dans Bécancour – Nicolet – Saurel, Louis Plamondon.

Dans une lettre ouverte, il explique sa décision:

« J’aime bien cette photo qui va certainement faire jaser un peu. Toutefois, elle mérite certaines explications. Comme je l’ai mentionné à plusieurs reprises, la priorité no. 1 de mon implication politique a toujours été de placer notre comté en avant-plan. Comté dont je suis natif et que j’habite toujours.

À tort ou à raison, je suis d’avis que la qualité première d’un bon candidat est de bien connaître son comté, les enjeux économiques et les besoins inhérents qui composent chacun de ses secteurs d’activité.

Ayant été exclu comme candidat du Parti libéral du Canada pour une raison que je juge non fondée, je dois maintenant décider pour qui je devrais voter. Suivant cette logique et le mieux-être de notre communauté locale, j’ai longuement réfléchi à diverses possibilités.

En tout respect pour Pierre-André Émond, je ne crois pas qu’un retour aux années Harper soit une solution pour nous.

Encore en tout respect pour la candidate du Parti libéral du Canada, je crois qu’elle ne correspond pas aux critères de connaissance de notre comté et de ses besoins. De plus, je suis d’avis que mon parti a manqué de respect envers les membres de mon exécutif, des bénévoles et des nombreux électeurs qui approuvaient ma candidature. Ma carrière politique ayant pris fin, je n’ai aucun avantage personnel à recevoir de mes propos.

Étant donné le fait que je demeure fédéraliste jusqu’au bout des ongles, il ne m’est pas possible d’adhérer aux valeurs du Bloc Québécois. Toutefois et suivant la même logique, je suis d’avis que le candidat et député sortant Louis Plamondon correspond parfaitement aux critères énoncés précédemment. La connaissance de notre comté, son expérience et son implication sont indéniables.

Compte tenu des circonstances et de ce qui précède, j’ai décidé d’accorder mon vote au député sortant et candidat Louis Plamondon.

Sans me prononcer sur le mode de scrutin, je n’ai qu’appliqué le mode préférentiel. C’est en toute humilité et en tout respect que je vous livre mon état d’âme, dans l’espérance de susciter une réflexion auprès des électeurs, pour le plus grand bénéfice de notre comté.

Toujours dans le respect de votre décision. Le plus important pour vous est d’exercer votre droit de vote. »