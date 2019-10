La Ville de Sorel-Tracy souhaite cesser le dédoublement des compétences dans les secteurs agroalimentaire et culturel

Le conseil municipal de la Ville de Sorel-Tracy s’est positionné unanimement sur deux aspects régionaux importants dans ses relations avec la MRC de Pierre-De Saurel, lundi soir en séance extraordinaire: le secteur culturel et le développement agroalimentaire.

En effet, depuis l’adoption du plan stratégique de la Ville en janvier dernier, les élus de Sorel-

Tracy sont parvenus à la conclusion que la Ville de Sorel-Tracy, à titre de ville-centre de la MRC

de Pierre-De Saurel, possède déjà, dans sa structure organisationnelle, un service dédié à la

planification et au développement de son territoire ainsi qu’un service dédié à la planification et

au développement de la culture et des loisirs et dispose de ressources humaines spécialisées

dans ces domaines.

Un dédoublement au niveau du financement et des ressources humaines

La Ville de Sorel-Tracy ne souhaite donc plus participer au financement, tant au chapitre des

ressources humaines que des activités, pour la mise en œuvre et l’application de la Politique

culturelle et du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC.

Selon le maire de Sorel-Tracy, Serge Péloquin, en tenant compte des ressources de l’organisation municipale de Sorel-Tracy et de son autonomie administrative, la Ville de Sorel-Tracy subit un dédoublement, tant en matière de financement qu’en matière de ressources humaines et il souhaite que les municipalités rurales intéressées regardent la possibilité de développer des ententes intermunicipales avec la ville-centre pour différents projets permettant de faire rayonner positivement nos artistes régionaux :

« Notre objectif n’est pas de mettre un terme aux projets culturels de la région, mais bien d’éliminer le chevauchement des compétences entre la Ville et la MRC. Nous avons des équipements et des structures déjà en place dont, entre autres, les bibliothèques municipales, les salles d’expositions municipales, le Marché des arts Desjardins et sa salle de spectacles administrée par Azimut diffusion inc., la Société historique Pierre-de-Saurel et la Maison de la musique, qui démontrent que la Ville de Sorel-Tracy bénéficie d’une offre généreuse et suffisante en culture. »

« Nous allons continuer les projets tels que Foudl’Art, Octobre le mois des mots, les projets scolaires comme l’Aventure T et avec le Biophare. Toutefois, nous souhaitons revoir notre participation globale, en culture afin de déterminer un modèle plus efficace et plus économique avec la MRC » a-t-il expliqué.