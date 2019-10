L'UMQ appelle le nouveau gouvernement à travailler sur des investissements sur la mobilité

L’Union des municipalités du Québec (UMQ) a salué l’élection du nouveau premier ministre, Justin Trudeau, avant d'appeler le parlement canadien à travailler dès maintenant pour accélérer les investissements stratégiques en infrastructures, particulièrement les projets de transport collectif.

Partenaires de première importance du gouvernement fédéral dans la lutte et l’adaptation aux changements climatiques, les gouvernements de proximité sont prêts à contribuer à diminuer les émissions de GES du Canada et à rendre les milieux de vie plus résilients.



"Changer les habitudes de déplacement"



L’UMQ a fait de l’environnement le thème principal de sa plateforme électorale fédérale. Elle appelle le nouveau gouvernement à Ottawa et l’ensemble des formations politiques représentées à Ottawa à faire le nécessaire pour accélérer les projets en mobilité durable.

« Les élues et les élus municipaux sont bien placés pour comprendre l’investissement que représente une campagne électorale. On donne le meilleur de nous-mêmes. Après les débats électoraux, c’est le temps de l’action et je sais que le nouveau parlement travaillera de concert avec les municipalités pour diminuer les émissions de carbone du Canada. La meilleure façon d’y arriver, c’est de changer les habitudes de déplacement et troquer la voiture pour l’autobus. Les municipalités demandent qu’on se mette au travail dès maintenant », a d’abord déclaré Alexandre Cusson, président de l’UMQ et maire de Drummondville.



L’UMQ souhaite notamment que le plan Investir dans le Canada phase 2 et le Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophes, soient bonifiés afin de financer de nouvelles initiatives en transport en commun, mais également en résilience climatique.

« Ce ne sont pas les projets qui manquent dans les municipalités. Monsieur Justin Trudeau et son gouvernement doivent le plus vite possible offrir une meilleure flexibilité dans la gestion des sommes et permettre aux municipalités partout sur le territoire québécois de présenter leurs priorités en mobilité », a ajouté monsieur Cusson.

L'importance de concertation entre les paliers de gouvernement fédéral



L’UMQ profite également de l’élection du nouveau gouvernement pour rappeler l’importance de la concertation entre les paliers de gouvernement fédéral, provincial et municipal, pour réussir le virage vert que l’ensemble des partis politiques ont promis pendant la campagne.



Outre les changements climatiques, l’UMQ a porté plusieurs demandes lors de la campagne qui doivent être à l’agenda du nouveau parlement. Parmi les dossiers prioritaires, l’UMQ rappelle l’importance d’adopter des mesures concrètes pour résorber les problèmes de pénurie de main-d’œuvre, d’accélérer le déploiement d’internet haute vitesse sur le territoire et d’élargir l’offre du parc locatif abordable.