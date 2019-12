Le Conseil de la MRC de Pierre-de-Saurel presse le report du projet de loi 40

Les conseillers régionaux étaient réunis pour la dernière séance publique du Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel de l’année, le 27 novembre dernier. Voici un tour d'horizon des principaux points discutés au cours de la soirée.

Les conseillers régionaux ont adopté à l’unanimité le budget tel que présenté. Il sera retracé dans un article ultérieur.

Une somme de 5 000$ à la Maison de la musique

Au niveau des dépenses, les membres du Conseil ont accordé un montant de 250 $ au Groupe de ressources techniques en habitation de la région de Sorel pour leur fête de Noël.



En outre, le Conseil de la MRC versera une somme de 5 000 $ à la Maison de la musique de Sorel-Tracy pour contribuer à son fonctionnement. Cette subvention est puisée dans le volet régional du FDT.

Des inquiétudes persistantes par rapport au projet de loi 40

Le Conseil de la MRC a adopté une résolution afin de demander au gouvernement du Québec de reporter l’adoption du projet de Loi 40, afin de bien mesurer les impacts qu’elle pourrait engendrer. Les conseillers régionaux sont en effet inquiets des effets néfastes que cette loi pourrait avoir sur les régions, notamment sur les pertes potentielles au niveau des responsabilités, de la gestion, de l’autonomie et de l’imputabilité en éducation (centralisation des pouvoirs).

Ces inquiétudes sont renforcées au niveau de l’équité en matière de services et de ressources pour les élèves et les écoles, notamment des petites municipalités, afin d’en assurer leur développement et la provenance et la gestion des revenus en taxes.

Devant les conséquences subies lors de la récente réforme majeure dans le milieu de la santé, les élus ne souhaitent pas perdre les pouvoirs de la région en éducation.

Nomination des élus

Après deux élections afin de pourvoir les postes de préfet et de préfet suppléant, les conseillers régionaux ont élu Gilles Salvas à la préfecture et Vincent Deguise à la suppléance de la préfecture.

D’autres nominations ont été faites, mais il n’y a pas eu d’élections puisque tous les candidats ont repris leurs postes au sein des mêmes instances, soit sur le comité administratif et de suivi budgétaire, le bureau des délégués, le comité consultatif agricole, le CLD de Pierre-De Saurel, la Coopérative de service internet Pierre-De Saurel, l’Office du tourisme de la région de Sorel-Tracy, l’OBV Yamaska et le STACR.

La prochaine séance du Conseil de MRC aura lieu le 22 janvier 2020 à 20 h, à la MRC.