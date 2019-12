L'entretien des cours d'eau rajoute au budget 2020

Les conseillers régionaux ont adopté le budget tel quel, lors de la séance du 27 novembre dernier.

« Des discussions franches et constructives et des compromis ont fait en sorte que nous avons réussi à tous nous entendre pour déposer un budget qui sera porteur pour notre région », a d'emblée annoncé Gilles Salvas, préfet de la MRC de Pierre-De Saurel.

Une hausse due à l'actualisation des coûts des activités et l'entretien des cours d"eau

Le budget 2020 de la MRC s’élève à 14,96 M$, soit une hausse de 7,25 % par rapport à celui de l’an dernier, qui s’explique principalement par l’ajout des coûts associés à l’entretien des cours d’eau.

Quant aux quotes-parts (le paiement annuel d’une part qu’une municipalité doit verser à la MRC), elles sont en hausse de 1,82 % (en excluant les quotes‑parts spécifiques liées à la gestion des matières résiduelles, aux travaux de cours d’eau et à Taxibus), une augmentation tout de même en deçà de la variation du coût de la vie estimé pour la région de Montréal.

Cette légère hausse s’explique entre autres par l'actualisation des coûts reliés aux activités et aux des équipements supralocaux pour Saint‑Ours et Sorel-Tracy; un nouveau financement à la Société historique Pierre-De Saurel et une baisse au niveau de la gestion générale de la MRC.

Le retrait du financement du PDZA a alourdi la gestion au sein de la MRC

Cette dernière résulterait du retrait du financement du Plan de développement de la zone agricole (PDZA), qui sera maintenant assumé par le Fonds de développement des territoires (FDT) et de la création d’une nouvelle partie budgétaire financée par 11 municipalités et le volet ruralité du FDT pour la politique culturelle (retrait de la ville-centre).

Le budget proposé, adopté à l’unanimité par le Conseil de la MRC, résulte d’un travail concerté du comité de suivi budgétaire, composé de cinq élus, dont le préfet et le préfet suppléant, et de la direction.

Une façon de faire instaurée depuis 2014 permettant d’accroître la participation des élus dans le processus budgétaire. Le préfet a aussi profité de la présentation du budget pour remercier les élus et tous les bénévoles qui contribuent au développement de la région en s’impliquant au sein des comités régionaux ou des organismes appuyés financièrement par la MRC.

En 2020, l’organisme régional sera actif dans plusieurs dossiers liés à ses responsabilités, dont notamment :