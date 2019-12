Budget 2020: des taux de taxes stables et une hausse de 1,91% adoptés hier au conseil de Saint-Joseph-de-Sorel

Les membres du conseil municipal, après une analyse approfondie des données financières affectées aux différents postes budgétaires, ont adopté des prévisions budgétaires totalisant la somme de 4 983 075 $ comparativement à 4 889 605 $ en 2019, pour une augmentation de 93 470 $ (+1,91%).

Une partie de cette hausse résulte de certains postes comportant des dépenses qui s’avèrent incompressibles par les élus. À ce chapitre, il y a la hausse de la quote-part de la Ville pour le service de l’eau potable (+30 265 $), le service de protection contre les incendies (+4 550 $), la sécurité civile (+6 000 $), la quote-part à la MRC pour le service de taxibus (+13 985 $), enlèvement de la neige (+32 605 $), travaux d’asphaltage (+15 000 $) ainsi que le financement du règlement d’emprunt pour les travaux d’infrastructures de rues débutés en 2018 et terminés en 2019.

Les projets d'immobilisation prévus pour 2020

Les divers projets d’investissement pour assurer la pérennité des infrastructures et équipements municipaux ainsi que l’amélioration des services aux citoyens ont été prix en compte. Le conseil municipal maintient son programme d’embellissement et d’amélioration des espaces et immeubles publics. Il vise aussi à continuer l’amélioration de ses parcs : Pointe-aux-Pins, Charlemagne Péloquin, Olivar Gravel, Les Forges et l’Îlot d’entrée avec sa fontaine. De plus, les activités de loisirs familiales font parties des priorités pour 2020.

Les projets d’immobilisation, dont le processus a débuté en 2019 et dont les dépenses ont été affectées au surplus accumulé, verront le jour en 2020 : implantation de trois terrains de Pickleball pour remplacer le terrain de tennis devenu désuet, avec un réaménagement de l’entrée de l’aréna, ainsi que la réalisation des travaux pour la mise à niveau la rampe de mise à l’eau au parc de la Pointe-aux-Pins.

"Si des subventions gouvernementales sont octroyées", la Ville a l'intention de poursuivre la réfection des infrastructures de rues. Un nouveau rôle d’évaluation triennal pour 2020-2021-2022 a été déposé et servira pour la taxation en 2020. Le rôle d’évaluation imposable augmente de 5,78 % tandis que la partie non imposable atteint 2,78 % pour un total global d’augmentation de 5,63%. La partie résidentielle située en bordure du fleuve Saint-Laurent augmente de 45,70% alors que la partie résidentielle située à l’intérieur du territoire augmente en moyenne de 8,26%.

Maintien des taux de taxation

Suite à ce nouveau rôle, le conseil municipal a décidé de reconduire les taux de 2019 pour 2020. Malgré le fait qu'il est impossible de générer de nouveaux revenus de taxation provenant de développements résidentiels faute de terrain et/ou espace vacant, le conseil a réussi à maintenir des taux de taxation au cours des dernières années (1,25$ pour 2019 et 2020 et 1,20$ pour 2017 et 2018, pour le foncier de base).

Cette stabilité raisonnable du compte de taxes a permis d’assurer des services de qualité dont, entre autres, un déneigement efficient, la gratuité des terrains de jeux et de la piscine municipale, l’aménagement du territoire, l’entretien des parcs et des voies de circulation, la présentation de nombreuses activités dont la Journée Horticole, la Fête Nationale, la Féerie des Lumières, etc.

Le maire Vincent Deguise note que : "Les citoyens ont accès aux loisirs de la ville centre (Sorel-Tracy) puisque la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel défraie une quote-part relative aux équipements, services et activités à caractère supra local à la MRC Pierre-De Saurel".

L'élu a conclu ainsi: "Le conseil municipal a, en confectionnant le budget 2020, poursuivi l’objectif des années antérieures qui consiste à maintenir un taux de taxation raisonnable afin de fournir des services de qualité à ses citoyens tout en améliorant les infrastructures de façon à offrir un milieu de vie confortable. Cela, en tenant compte de nos responsabilités et obligations sans cesse grandissantes émanant de diverses instances gouvernementales".