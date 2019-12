Me Karl Sacha Langlois a été nommé directeur général de Sorel-Tracy

Le maire de Sorel-Tracy, Serge Péloquin, salue l’arrivée du nouveau directeur général de la Ville, Me Karl Sacha Langlois.

Avocat de formation, membre du Barreau du Québec, titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.) et officier municipal agréé du Québec (OMA), Me Langlois compte plus d’une quinzaine d’années d’expérience à titre de haut fonctionnaire dans le milieu municipal.

Jusqu’à tout récemment, il occupait le poste de directeur général à la Ville de Boisbriand. Le conseil a entériné son embauche lors de la séance publique du 16 décembre. « Le conseil et moi-même sommes fiers de souhaiter la bienvenue à Me Karl Sacha Langlois dans notre organisation. C’est un ajout majeur, un collaborateur motivé et enthousiaste qui comprend et embrasse la vision que nous avons pour l’avenir de la Ville de Sorel-Tracy. Je tiens aussi à remercier Marc Guévremont, pour son excellent travail à la direction générale et son dévouement des dernières années. J’aimerais aussi souligner la contribution de Vicky Bussière qui a assuré l’intérim au cours des dernières semaines », a déclaré le maire.

La connaissance approfondie des enjeux municipaux acquise par le nouveau directeur général dans le cadre de ses emplois précédents est un atout qui permettra à l’organisation municipale d’assurer un leadership fort dans l’intérêt de toute la communauté.

La gouvernance municipale, le concept de service à la clientèle, le développement économique et la poursuite de la gestion rigoureuse des finances figurent parmi les nombreux défis qui l’attendent.

« Mon arrivée à titre de directeur général de la Ville de Sorel-Tracy s’accompagne d’une très grande fierté et d’un désir de travailler en équipe avec l’ensemble des élus, des employés municipaux et, bien sûr, des citoyens! J’ai hâte d’entreprendre, de développer et de réaliser les projets du conseil pour l’essor économique et social de notre Ville » a détaillé Me Langlois, qui entrera officiellement en poste le lundi 6 janvier 2020.