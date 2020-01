La Ville de Sorel-Tracy obtient la certification "Vélosympathique bronze"

Le comité qui fait la promotion du mouvement Vélosympathique sur le territoire de la ville de Sorel-Tracy s’est vu décerner la certification Vélosympathique niveau bronze par Vélo Québec.

Le dossier de candidature a été évalué par un comité de juges composé d’experts et de citoyens indépendants œuvrant dans les milieux de la santé, de l’environnement et de l’urbanisme selon les cinq champs d’intervention essentiels au développement d’une véritable culture vélo : Environnement, Éducation, Encouragement, Encadrement, Évaluation (les 5E) et planification.

« Depuis sa dernière candidature, Sorel-Tracy a su mettre de l’avant une démarche structurée pour favoriser la pratique du vélo, ce qui lui a valu l’obtention de la certification Vélosympathique niveau bronze. Avec un réseau cyclable qui a plus que doublé dans les trois dernières années, un dynamisme évident de l’ensemble des acteurs de la communauté en matière de mobilité active, ainsi qu’une diversité d’activités, il est clair que Sorel-Tracy est engagée pour offrir à ses citoyens un milieu de vie où il fait bon pédaler » a déclaré Suzanne Lareau, présidente-directrice générale de Vélo Québec.

Sorel-Tracy se donne les moyens avec 200 000$ investis par an

Pour le maire, Serge Péloquin, la certification Vélosympathique bronze démontre que Vélo-Québec reconnait l’engagement de la collectivité dans le développement de sa culture vélo et ses efforts pour l’essor de la mobilité active. « Depuis la dernière mention obtenue en 2016, la Ville a adopté un plan de mise en œuvre des initiatives Vélosympathique avec 15 objectifs et 33 activités. Parmi elles, notons des investissements de 200 000 $ par année dans les infrastructures cyclables, la connexion du réseau cyclable local avec les municipalités limitrophes et l’adoption d’un règlement réduisant la vitesse à 40 km/h dans les quartiers résidentiels » a précisé le maire.

De son côté, Pierre Dauphinais, président du réseau cyclable La Sauvagine souligne l’importance d’avoir un comité qui représente bien la collectivité de Sorel-Tracy. « La certification est une reconnaissance qui nous motive à poursuivre le travail pour assurer la pérennité de la démarche et obtenir des résultats concrets ».

À noter que le mouvement Vélosympathique est un programme de Vélo Québec qui encourage les collectivités et les organisations à faire du vélo une réelle option en matière de transport et de loisirs pour tous. À travers une démarche de certification rigoureuse, il propose des outils et un service de soutien aux collectivités et organisations qui travaillent à favoriser la pratique du vélo.

Le mouvement VÉLOSYMPATHIQUE est un projet réalisé grâce à la participation financière du gouvernement du Québec, dans le cadre du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques, financé par le Fonds vert.