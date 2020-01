MRC Pierre De-Saurel: nominations, développement durable en forêt et un nouveau poste

Les conseillers régionaux étaient réunis pour la première séance publique du Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel de l’année, le 22 janvier dernier. Voici les principaux points discutés au cours de la soirée.

Équipements, services et activités à caractère supralocal

En vertu du protocole de gestion des équipements, services et activités à caractère supralocal de la MRC, les conseillers régionaux ont procédé à l’actualisation des montants associés aux équipements, services et activités à caractère supralocal de la Ville de Sorel-Tracy et de la Ville de Saint-Ours. Les ajustements touchent les lieux suivants :

Fonds de développement des territoires (FDT)

Les membres du Conseil ont approuvé trois projets déposés par des municipalités rurales, dans le cadre du volet ruralité du FDT. Il s’agit du projet de revitalisation du parc Sylvio-Dufault de Sainte-Victoire-de-Sorel, du projet d’embellissement du village de Massueville pour les Fleurons du Québec, incluant un volet animation du milieu, et du projet d’acquisition et d’installation de jeux d’eau au parc Léo-Guilbault de Yamaska.

Sylvain Dupuis devient membre du comité régional culturel

Le conseiller régional Sylvain Dupuis a été nommé pour agir à titre de membre du comité régional culturel en remplacement de Serge Péloquin jusqu’en novembre 2021. La conseillère régionale Diane De Tonnancourt a quant à elle été nommée à titre de représentante de la MRC à Culture Montérégie.

Projets spéciaux

Les membres du Conseil de la MRC ont accepté la proposition d’entente sectorielle de développement pour la forêt dans la Montérégie. Cette entente définit le rôle et les modalités de la participation des parties notamment quant à la mise en commun de ressources financières et techniques pour soutenir la réalisation d'un plan d'action régional visant à favoriser le développement durable du milieu forestier en Montérégie. En ce sens, les conseillers régionaux ont confirmé la participation de la MRC en y affectant des ressources pour une valeur de 1 000 $ par année pour les 3 ans de l'entente. C’est l'Agence forestière de la Montérégie qui sera l’organisme mandataire de la mise en oeuvre de l'entente.

Un poste pour élaborer le plan régional des milieux humides et hydriques

Le Conseil de la MRC a autorisé le processus d’embauche d’une ressource pour l'élaboration d'un plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH), pour la période du 1er mars 2020 au 30 juin 2022. Le PRMHH est une obligation légale imposée aux MRC et celui-ci doit être déposé au plus tard le 16 juin 2022.

Bourses

Les conseillers régionaux ont tenu à féliciter Tommy Dupuis, employé par la MRC à titre d’agent de sensibilisation à l’été 2019, pour la bourse qu’il s’est méritée et qui lui permettra de participer au Festival de guitare classique en Allemagne.

Ils ont aussi tenu à féliciter Holly Ratcliff pour l’obtention d’une bourse de 10 000 $ dans le cadre de l’Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité intervenue avec le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) et plusieurs partenaires de la Montérégie-Est, dont la MRC de Pierre-De Saurel, et avec la collaboration de Culture Montérégie.

La prochaine séance du Conseil de MRC aura lieu le 12 février prochain, à 20 h à la MRC.