Le centre de tri de Drummondville se distingue et trouve preneurs pour toutes ses matières recyclables

En raison des turbulences vécues dans l'industrie du recyclage et des nombreux reportages diffusés récemment à ce sujet, la MRC de Pierre-De-Saurel et Récupéraction Centre-du-Québec ont fait le point sur la situation propre au centre de tri de Drummondville, qui dessert le territoire. Le but ? Rassurer la population.

« Au moment où l'on se parle, il est important de préciser que notre centre de tri trouve toujours des débouchés pour l'ensemble des matières recyclables qu'il reçoit », affirme le directeur général de Récupéraction Centre-du-Québec, Daniel Lemay. Il va de soi que la fermeture partielle des marchés asiatiques nous affecte, mais de façon indirecte, contrairement à bien d'autres centres de tri. Nous sommes touchés en raison de la chute des revenus que nous pouvons tirer des matières. Le resserrement des critères en Asie a bouleversé l'équilibre ».

La situation enviable du centre de tri de Drummondville, malgré la crise, tient aux efforts considérables déployés au fil des ans pour moderniser ses installations. « Pour nous, ces investissements s'avèrent aujourd'hui précieux, puisqu'ils nous permettent de répondre aux critères beaucoup plus stricts des marchés et, ainsi, de trouver preneurs pour les ballots de papier journal que nous produisons », ajoute M.Lemay.

Garder les gestes de recyclage du quotidien

Pour sa part, le préfet suppléant de la MRC de Pierre-De Saurel, Vincent Deguise, incite les citoyens à ne pas modifier les bonnes habitudes qu'ils ont prises. « Il est normal que les gens soient préoccupés par les reportages qu'ils voient au sujet des difficultés dans le monde du recyclage. Il faut qu'ils sachent que les différents acteurs de l'industrie sont mobilisés pour trouver des solutions et, surtout, que notre centre de tri se démarque en étant un des plus performants au Québec. Le bac bleu continue donc d'être le meilleur allié de la population pour une gestion responsable des matières recyclables », souligne M. Deguise.

La MRC et Récupéraction Centre-du-Québec profitent de l'occasion pour rappeler que des gestes simples posés à la maison, comme vider le publisac de son contenu et rassembler les sacs de plastique en un seul sac en nouant celui-ci une fois rempli, aident grandement à réduire la quantité de contaminants dans les ballots de papier issus des opérations de tri. Le préfet suppléant rappelle aussi que recycler c’est payant : « Plus on recycle, plus on reçoit. Pour chaque tonne de matières recyclées, la MRC reçoit une subvention en fonction de son niveau de performance par rapport aux autres municipalités du Québec ».