Serge Péloquin: "Le plan caché du CISSSME se montre-t-il le bout du nez ?"

Au cours des derniers mois, et jusqu’à tout récemment par l’entremise d’une vidéo partagée sur Facebook et relayée de nombreuses fois, le maire de Sorel-Tracy Serge Péloquin brandissait le spectre du plan caché du Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux de la Montérégie-Est (CISSSME) afin de faire de l’Hôtel-Dieu de Sorel, un centre de soins périphérique et "dépouillé de services".

De nombreux témoignages avaient fusés, tant et si bien qu’une rencontre a été demandé par le maire de Sorel-Tracy auprès des dirigeants du CISSSME. Au cours de cette réunion, datée du 8 janvier, autant la présidente-directrice générale du CISSSME, Louise Potvin, que le nouveau président du CA, Mario St-Cyr, "se sont voulus rassurants quant à la suite des choses; revenant, entre autres, sur les investissements récents (plus de 6M$) à l’Hôtel-Dieu de Sorel et sur les besoins de la population de Sorel-Tracy quant à l’accès local aux soins médicaux" a assuré la communication de la mairie de Sorel-Tracy.

Vers la future disparition du service de pédiatrie de Sorel-Tracy ?

Cette dernière doute également du "sérieux" des propos tenus par les propos des dirigeants du CISSSME: dans un communiqué émis en fin d’après-midi vendredi 31 janvier, la présidente-directrice générale du CISSSME annonce le projet d’agrandissement de l’Hôpital Pierre-Boucher. On y apprend que : « (...) la reconnaissance de niveau 2B permettra à l’Hôpital Pierre-Boucher d’offrir des services spécialisés en pédiatrie et en périnatalité à portée régionale.» D'où la remise en question par la municipalité, à savoir si un tel projet ne signifie pas la future disparition du service de pédiatrie à Sorel-Tracy... "Service déjà affaibli par le peu de disponibilités de pédiatres", a ajouté le maire.

Ce projet d’agrandissement et de rénovation à l’Hôpital Pierre-Boucher – ainsi que ceux en cours à l’Hôpital Honoré-Mercier à Saint-Hyacinthe - sont-ils rendus nécessaires par l’arrivée massive de citoyens de Sorel-Tracy qui n’ont pas accès à des services locaux et qui doivent donc se rendre à Longueuil ou Saint-Hyacinthe pour avoir accès à ces dits services? Le plan caché commencerait-il à se montrer le bout du nez? Il a été assuré par le maire de Sorel-Tracy que lui et ceux de la MRC de Pierre-De-Saurel continueront de suivre le dossier de très près et "n’hésiteront pas à demander des comptes au CISSSME".