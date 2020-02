La MRC Pierre-De Saurel consultera les citoyens pour élaborer sa politique territoriale en développement social

La MRC de Pierre-De Saurel entreprend l’élaboration d’une toute première politique territoriale en développement social et tiendra trois séances de consultations publiques à cet effet.

« La mise en place d’une telle politique permettra notamment d’améliorer les conditions de vie de la communauté et de réduire les inégalités sociales et économiques », explique Gilles Salvas, préfet de la MRC de Pierre-De Saurel.

Le développement social est intimement lié à l’action municipale : il intègre des compétences associées à la MRC et aux municipalités, telles que l’aménagement du territoire et l’urbanisme, le transport, le logement social, le sport, le loisir et la vie communautaire, la culture, la sécurité publique, l’économie, l’environnement et la vie démocratique. La démarche s’effectue en collaboration avec la Table de développement social qui regroupe près de 70 organisations publiques et communautaires du territoire.

« Cette politique territoriale en développement social permettra à la région de proposer des services répondant aux besoins grandissants des citoyens », renchérit Vincent Deguise, président du comité régional de la famille et des aînés.

Trois séances, trois lieux

Afin que la future politique territoriale en développement social reflète bien les besoins de la région, la MRC invite toute la population à trois séances de consultations publiques :

• Le 10 mars, 19 h, à Yamaska, salle Léo-Théroux (45, rue Cardin): une halte-garderie gratuite offrira ses services sur place.

• 12 mars, 19 h, à Saint-Joseph-de-Sorel, salle Olivar Gravel (700, rue Montcalm); de même pour les services de garderie gratuite.

• 17 avril, 13 h, à Sorel-Tracy, Café-théâtre Les Beaux Instants (3015, place des Loisirs). Pour toute information relative à ce sujet, composer le 450 743-2703.