Sorel-Tracy prête à discuter avec Alstom

Le maire de la Ville de Sorel-Tracy Serge Péloquin et le président de la Société de développement économique (SDE) Sylvain Ayotte voient d'un très bon oeil les déclarations de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) à la suite de l’annonce de l’acquisition de Bombardier Transport par Alstom.

Le 17 février, la Caisse de dépôt laissait savoir dans un communiqué : « Alstom a également annoncé des engagements ambitieux renforçant ses assises au Québec, qui seront mis en œuvre durant la première année suivant la clôture de la transaction. Ces engagements incluent (…) l’expansion des activités pour les sites manufacturiers de La Pocatière et de Sorel-Tracy grâce à des opportunités accrues basées sur leurs expertises ».

« C’est une bonne nouvelle pour la région. Nous avons une longue tradition dans la fabrication de matériel roulant. Les travailleurs ont l’expertise pour fabriquer un produit de classe mondiale et il faut en être fier. À Sorel-Tracy, les nombreux sous-traitants forment une chaîne de valeurs ajoutées, un atout de plus dans l’offre de services régionale. Nous sommes reliés à nos voisins américains par l’autoroute 30, le chemin de fer, et au monde entier, grâce au fleuve et à nos infrastructures portuaires. Sorel-Tracy a le potentiel pour devenir un partenaire de premier plan dans le déploiement des projets d’Alstom en Amérique et nous tenons à le faire savoir haut et fort » a déclaré le maire.

Pour sa part, le président de la SDE rappelle que la société se considère comme un partenaire de premier rang ayant construit une usine répondant aux spécifications de Alstom Transport en 2012, lors de la première phase du remplacement des wagons du métro de Montréal. « La SDE possède des terrains et est disposée à poursuivre sa collaboration avec Alstom afin de répondre aux besoins de l’entreprise. En plus des terrains, nous disposons de bâtiments permettant de combler les éventuelles demandes liées à sa croissance. Par ailleurs, notre partenariat avec la Ville de Sorel-Tracy nous permet de la flexibilité et de la créativité pour soutenir les projets actuels et futurs

d’Alstom Transport », estime Sylvain Ayotte.

À terme, la Caisse deviendra alors l’actionnaire le plus important d’Alstom avec une participation d’environ 18 %, en fonction des conditions de financement et de clôture, et obtiendra deux sièges au conseil de l’entreprise ainsi qu’un siège d’observateur.