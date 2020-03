Covid-19: Ottawa interdit les vols intérieurs et les voyages en train aux malades

Le premier ministre du Canada a officialisé l'annonce dans son point de presse sur le COVID-19 aujourd'hui: les voyages en avion ou en train à travers le Canada sont proscrits dès lundi à midi. À cette occasion, Justin Trudeau a rappelé aux Canadiens d'éviter « tout déplacement non-essentiel».

« C'est un samedi pas tout à fait comme les autres » a commencé le premier ministre, avant d'enchaîner avec les habituelles recommandations, martelées jour après jour sur un ton égal à l'adresse de ses concitoyens pour freiner la propagation du virus.

L'annonce ce samedi concerne l'officialisation des règles de déplacement: dès lundi midi, quiconque présentera des symptômes du virus ne pourra monter ni dans les trains ni dans avions à destinations intérieures.

Justin Trudeau a répété compter sur l'écoute des Canadiens pour faire en sorte que les personnes infectées suivent les recommandations. "De nouveaux outils sont donnés aux compagnies ferroviaires ou aériennes pour faire en sorte que les gens ne voyagent pas" a-t-il rappelé. Ces "outils" sont majoritairement une sensibilisation accrue des passagers.

Les autobus provinciaux à part

La mesure ne concerne pas les autobus interprovinciaux, car, contrairement à Transports Canada, ils ne sont pas placés sous la gouvernance fédérale. Pour ces industries, M. Trudeau s'est contenté de rappeler qu'il comptait sur la bienveillance des personnes infectées de ne pas voyager.

Les frontières interprovinciales demeurent ouvertes

Toujours au niveau interprovincial, la question de fermer les frontières n'est pas étudiée pour l'instant. Les marchandises essentielles en circulation et le nombre de Canadiens déjà isolés sont deux éléments sur lesquels se repose le fédéral pour justifier cette décision. « On ne voudrait pas franchir d'étapes que nous n'avons pas à franchir. Mais nous regardons toujours toutes les options et nous le ferons si cela s'avère nécessaire ».

L'isolement obligatoire des snowbirds

La Sûreté du Québec effectue aujourd'hui des contrôles et une forte sensibilisation auprès des snowbirds revenus au Québec. La loi sur la quarantaine est claire: ils doivent s'isoler.

Rapatriement des Canadiens coincés sur le Zaandam

La bateau de croisière Zaandam, sur lequel on dénombre quatre décès et quarante-deux personnes avec des symptômes de grippe, se situe actuellement au large du Panama. « Nous avons pris contact avec le gouvernement panaméen pour rapatrier les Canadiens à bord. Tout le ministère d'Affaires mondiales Canada travaille à cette tâche herculéenne. Cela implique des négociations pour obtenir des autorisations d'accostage et de décollage d'avion... Nous continuons le travail », a-t-il déclaré, sans annoncer de date de rapatriement.

Soutien aux jeunes

Sur une note plus heureuse, le premier ministre a voulu s'adresser aux jeunes ce samedi. « J'ai pu passer temps avec membres de conseil jeunesse du premier ministre : c'est l'une de mes choses préférées car ça m'énergise et me fait comprendre à quel point jeunes sont impliqués et intéressés », s'est enthousiasmé M. Trudeau, empressé d'entrouvrir un avenir plus heureux pour les jeunes. Le gouvernement a rappelé qu'ils étaient eux aussi concernés par les aides annoncées aux PME et aux entreprises cette semaine. Ils sont éligibles également éligibles à la Prestation canadienne d'urgence.

" Découvrez le monde de façon virtuelle: vous pouvez toujours façonner notre avenir", a-t-il encouragé.

Pour la Prestation canadienne d'urgence (2000$ par mois pendant quatre mois), les Canadiens sont invités à s'inscrire dans les prochains jours, lorsque le portail sera opérationnel. Ils doivent notamment s'inscrire à "Mon dossier" sur le site de l'Agence du revenu du Canada en choisissant l'option du dépôt direct pour que le versement s'effectue sur le compte bancaire.