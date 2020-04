Des mesures particulières prises pour la séance du Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel

Puisque les bureaux administratifs de la MRC de Pierre-De Saurel sont présentement fermés au public, la prochaine séance du Conseil, prévue le 8 avril prochain, se tiendra à huis clos. Le préfet, les conseillers régionaux, le directeur général et la greffière prendront part à la séance par vidéoconférence.

Exceptionnellement, la MRC rendra public l’ordre du jour de la séance, en matinée le lundi 6 avril, via son site Internet et sa page Facebook. Les citoyennes et les citoyens sont donc invités à transmettre par courriel à [email protected] ou par téléphone au 450 743-2703, les questions destinées aux membres du Conseil.

Dans les jours qui suivront la séance du Conseil, la MRC diffusera un communiqué résumant la séance sur ses différentes plateformes. Les citoyens qui auront transmis des questions recevront, dans les jours suivants la séance, les réponses par courriel ou par téléphone.

Ces mesures exceptionnelles s’inscrivent dans les diverses recommandations et directives émises par le gouvernement et les autorités de la santé publique du Québec, dont l’arrêté ministériel 2020-004 qui autorise à siéger à huis clos.