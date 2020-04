Le gouvernement Legault envisage la réouverture graduelle des régions

Dans son point de presse quotidien du vendredi 17 avril, le premier ministre François Legault a admis que son gouvernement travaille sur un scénario impliquant la réouverture graduelle des régions. Rappelons que les déplacements dans plusieurs d’entre elles sont contrôlés depuis maintenant quelques jours.

L’objectif de cette démarche était de restreindre les déplacements entre les régions et ainsi, diminuer les risques de contamination. « Si on exclut la grande région de Montréal, incluant Laval et le 450, ainsi que les régions de l’Estrie et de la Mauricie, la situation est sous contrôle ailleurs au Québec. On a donc commencé à travailler sur un scénario prévoyant la réouverture graduelle et intelligente de ces territoires. On débuterait par les entreprises, mais il n’est pas question de rouvrir les écoles dans ces endroits à court terme, je tiens à être clair », a précisé le premier ministre François Legault.

Le chef de la Coalition Avenir Québec n’a toutefois pas donner de date précise sur une éventuelle réouverture et reprise de l’économie dans ces régions.