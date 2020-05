Un nouveau Chef de division aux communications à Sorel-Tracy

La Ville de Sorel-Tracy vient d'annoncer la nomination de Dominic Brassard au poste de Chef de division aux communications. Il succède à Louis Latraverse, qui a quitté pour la retraite après avoir assumé ses fonctions durant 17 ans.

Dominic Brassard a été formateur en communication, journaliste et animateur à la radio de Radio-Canada durant près de 15 ans. Au fil du temps, il a contribué notamment aux émissions "Le 15-18" et "C’est bien meilleur le matin", toutes deux diffusées dans le Grand Montréal. Sa connaissance des réalités et des enjeux locaux, de même que ses talents de vulgarisateur, représentent des atouts pour la Ville.

« Dominic Brassard s’est également démarqué par son dynamisme et sa détermination », affirme le maire de Sorel-Tracy, Serge Péloquin. « Tout comme nous, il souhaite s’investir dans le développement de la Ville et je m’en réjouis », ajoute-t-il.

Pour le directeur général de la Ville, Me Karl Sacha Langlois, « l’expertise en communication développée par Dominic Brassard nous permettra de faire rayonner Sorel-Tracy à l’échelle nationale, en plus de servir de canal de communication entre la Ville et ses citoyens ».

Louis Latraverse a été chaleureusement remercié pour sa contribution exceptionnelle et son engagement envers la communauté.