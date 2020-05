Justin Trudeau prolonge d'un mois la fermeture de la frontière avec les États-Unis

Ce mardi 19 mai, Ottawa a confirmé la prolongation de 30 jours des restrictions frontalières entre le Canada et les États-Unis. L'échéance de cette mesure court jusqu'au 21 juin. Le premier ministre a profité du point de presse pour rendre hommage à la capitaine Jenn Casey des Forces armées canadiennes, qui a perdu la vie dans l'écrasement de l'avion Tutor, de l’escadrille des Snowbirds à Kaameloops (Colombie-Britannique) dimanche.

Les dernières discussions avec les provinces et territoires ont abouti à maintenir la fermeture de la frontière pour un mois encore. « C'est une vulnérabilité que nous ressentons tous, notamment par rapport aux cas de COVID-19 qui pourrait arriver de l'extérieur, a justifié Justin Trudeau. Les Américains se sont montrés très ouverts à cette prolongation. C'était la bonne décision. »

Quant aux demandeurs d’asile, il a certifié que les mesures en place restent effectives pour les 30 prochains jours.

Augmentation de la production du matériel médical

Ce matin, Justin Trudeau a également fait le point sur l'équipement de protection individuel. Au cours des dernières semaines, le pays aurait doublé ses inventaires de masques chirurgicaux et de protections faciales. Des centaines lunettes et écouvillons seront livrés aux provinces ces prochains jours.

Des respirateurs en provenances des États-Unis ont été admis sur le sol canadiens. « On veut que matériel soit produit chez nous autant que possible, a assuré Justin Trudeau. On a 15 contrats à travers le pays pour produire des jaquettes d'hôpital, dont l'entreprise Samuelsohn à Montréal. »

Par ailleurs, dans l'optique d'apporter davantage d'aide scientifique au pays, il a annoncé que le Collège Yukon va devenir l'université Yukon. Son gouvernement a déboursé 26 M$ pour construire une nouvelle installation scientifique.

Hommage à la capitaine Jenn Casey

Le premier ministre a tourné ses pensées, ses prières et « celles de tous les Canadiens » vers la capitaine Jenn Casey, des Forces armées canadiennes. Elle est morte dimanche, lors de l'écrasement de l'avion Tutor de son escadrille. Le pilote de l’appareil, le capitaine Richard MacDougall, a été gravement blessé, mais on ne craint plus pour sa vie.

Cas de COVID-19 au Canada ce mardi 19 mai

Le pays compte désormais 78 499 cas et 5 857 décès. À ce jour, 1 331 173 Canadiens ont été testés.